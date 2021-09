El BNG reclama una rotonda en Cangas de Foz y pasos de peatones

El BNG vuelve a insistir en la necesidad de mejorar la seguridad vial en la N-642 a su paso por el municipio de Foz, donde reclama la construcción de una rotonda en la parroquia de Cangas además de pasos seguros para los peatones, que ahora deben cruzar una carretera con intenso tráfico para acceder a la zona de servicios, donde están el centro cívico, la iglesia o el polideportivo, ubicados al otro lado de la Nacional, que parte la parroquia focense.

Néstor Rego, diputado en Madrid por el Bloque, se comprometió a reclamar ante el Gobierno central estas mejoras, que han sido una petición constante de vecinos y políticos y en las que ahora vuelven a incidir tras reunirse con la asociación de vecinos Os Castros de la localidad, desde donde le transmitieron la necesidad de mejorar la seguridad en la zona. "Este punto é particularmente sensíbel e perigoso para o tráfico e para o paso de persoas a pé, xa que se trata dun lugar con problemas de visibilidade e cun gran volume de tráfico" explica Rego, en referencia al cruce a la N-642 con la LU-162, que une Cangas de Foz con Ferreira do Valadouro.

El diputado nacionalista considera "urxente" que se acometa esta actuación, que a su juicio debería llevar aparejada "a construción dunha rotonda que permita un acceso máis fluído do tráfico e prever pasos seguros para os peóns que queren acceder ao campo de fútbol, centro cívico ou a praia dos Castros", señala.

GLORIETA. Una petición a la que desde el BNG se suma también otra relacionada con Foz y con el cruce de la carretera que une la localidad con Alfoz, en este caso la carretera de titularidad autonómica LU-152. "Neste cruzamento prodúcense numerosas retencións o que provoca perigo de colisión por alcance dos vehículos que deben parar no medio da vía cando veñen de Barreiros, polo que é necesaria unha rotonda ou glorieta que facilite a fluidez do tráfico e reduza o risco de accidentes", asevera Rego, sin olvidar que "esta actuación é imprescindible dado que a LU-152 será a estrada de acceso e saída da futura A-74 desde o enlace do Carme", añade.