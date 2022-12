O BNG de Foz denuncia a falta de médico o día 24 no centro de saúde

O BNG de Foz denunciou que o pasado sábado pola mañá, día de Noiteboa, o centro de saúde da localidade non contara cun médico, aínda disputándose na localidade unha carreira moi concorrida.

"O centro de saúde de Foz dispón dun servizo de urxencias de mañá os sábados e festivos entre semana, para non sobrecargar o PAC de Burela, cuberto por un facultativo e un profesional de Enfermería", explican, "este sábado 24 de decembro non houbo facultativo e sabéndose anticipadamente, o Sergas prohíbe anuncialo nas portas do centro. Informa, iso si, ao 061 a véspera, pero non dá información clara ás persoas traballadoras que quedan no centro".

Os nacionalistas aseguran que se repetiu a mesma circunstancia o pasado 10 de agosto, festivo local, "que quedou igualmente sen médico e sen información".

Neste senso, dende o BNG agardan que non se volva repetir a carencia dun profesional no centro médico o vindeiro sábado, día de Noitevella.