El BNG estrena el bipartito con teatro en Ferreira y la mejora del gimnasio

El BNG estrenó el pasado viernes una nueva reedición del pacto de gobierno con el PSOE en O Valadouro con la idea de hacer "cousas diferentes, nin mellor nin peor, pero si distintas", asevera el portavoz, Eduardo Chao, ahora concejal de medio rural, normalización lingüística y cultura. Es, concretamente en este último campo, donde llega la primera gestión, con la contratación de dos grupos de teatro dentro de la Semana Cultural, preludio de las patronales.

"O teatro foi sempre unha das actividades fundamentais na nosa localidade, pois hai moita tradición e non queremos deixar de facelo", explica Chao, y en un tiempo récord consiguieron dos formaciones: Tarabela Creativa, que actuó este lunes con Costureiras y O Torques de Burela, que escenifica este martes O Terapeuta.

Dos funciones que completarán los actos de la Semana Cultural que ya tenía perfilada la anterior delegada, Fina Geada, "e que nós imos respectar porque así o acordamos, porque somos de palabra", explica.

El concejal avanza otros nuevos proyectos de sus áreas, como la fusión del Mercado do Outono con la Feira do Mel, a celebrar todo en el mes de noviembre, "e coa idea de facelo polas calles do pobo e non nunha carpa", cuenta Eduardo Chao en cuya mente está también la recuperación de la feria de razas autóctonas, que se creó durante su mandato y a la espera de darle continuidad "para que sexa un dos referentes na Mariña".

Una cita, si el covid lo permite, se celebrará en febrero a la que seguirá en marzo el Mercado de Primavera, que esperan poder celebrar aunque dependerá de las restricciones que haya en ese momento y que han impedido celebrarlas en los dos últimos años.

Unas propuestas a las que suman otras del área de deportes, gestionada en este caso por Eliseo Teijeiro. Su primera gestión será llamar a la puerta de la Diputación para lograr una ayuda para instalar una carpa en el campo de fúbol de hierba artificial, "onde xogan nenos de varias categorías e que é unha demanda dos pais e nais", reconoce el concejal, que se compromete también a mejorar las instalaciones del gimnasio municipal y a dotarlo de mayor equipamiento.

Desde el Bloque no entran a valorar los "problemas internos" del PSOE y tampoco lo hacen desde el partido socialista, donde nadie se quiere pronunciar "polo momento" sobre la decisión de la edil Fina Geada de no aprobar las dedicaciones exclusivas parciales de los dos ediles del BNG, que figuraban en el acuerdo de gobierno que sí rubricó, al considerar que la despojaban de competencias. Una medida que lleva implícita el salario, también parcial, del alcalde socialista, Edmundo Maseda.