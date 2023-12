El BNG denuncia que la basura subirá un 40% en Ribadeo el año que viene

Los presupuestos municipales de Ribadeo para el año próximo generaron el primer enfrentamiento de calado entre el BNG y el gobierno del Partido Popular. Los nacionalistas indican que el alcalde, Dani Vega, trata de ocultar que el recibo correspondiente a la recogida de basura va a subir un 40% el año próximo.

Los del Bloque invitan al alcalde a que explique esta situación porque recuerdan que "eran os que dicían que nunca subirían os impostos". Además, indican que Vega "non estivo moi fresco" a la hora de refutar esa crítica, que "primeiro achacou á incorporación do colector marrón, logo a que vén do goberno do BNG e máis tarde á suba do canon de Sogama".

Los nacionalistas denunciaron además "erros graves de tramitación con partidas erróneas" que ya anticipan que no se corresponden con inversiones que vayan a tener las arcas municipales. En esto van incluso más allá porque aseguran que "mesmo temos detectado algún apartado en branco, como o do Fondo de Compensación". Indican que posteriormente "corrixiron ese dato, así o recoñeceron no pleno, pero non tiveron a decencia de comunicalo á oposición. Sería para despois poder reprocharnos que non coñeciamos ben os orzamentos? Nós si que os miramos. A concelleira de Facenda, mirar miraríaos, pero tan só lle dedicou ao tema dous minutos".

Otro apartado del que dudan los nacionalistas es del correspondiente a los gastos de personal, porque aseguran que "non son recollidos con fidelidade nestes orzamentos", al tiempo que añaden que aparecen partidas que no se ajustan al anexo mientras que otras están duplicadas. "Mesmo no resumo de gastos non se recollen os importes reais de gastos de persoal, que en realidade van ascender a algo máis de 5 millóns de euros".

Gastos

Desde las filas del grupo nacionalista también se fijaron en que los apartados de gastos ocultan la intención del ejecutivo local de gastar en 2024 partidas que no van a cobrar como mínimo hasta 2025. Así, por ejemplo, "hai previsións de ingresos polo imposto sobre construcións, instalacións e obras (Icio) ou polo canon da concesión administrativa da auga, que non se van poder concretar no ano 2024. E iso, porque toda a tramitación que está aínda pendente de realizar lévannos mesmo a finais do ano 2025".

También trataron de desmontar que sean unos presupuestos "sociais", como aseguró Vega, ya que el BNG apuntó que se dedica la mitad a alimentos para familias necesitadas y la partida dedicada al Centro de Información á Muller (CIM) se reduce también en un 50%. En animación social, en partidas para actividades de verano o Navidad "tamén hai importantes recortes. Non así en gastos protocolarios", matizan.

El alcalde

Dani Vega, en cambio, se mostró colaborador y agradeció el apoyo de PSOE y BNG "votaran o que votaran". Dijo esperar que "a colaboración dos grupos da oposición sexa total e absoluta. Nós contamos con eles, escoitamos as súas propostas e seguimos contando coa colaboración de todas as institucións: Deputación, Xunta e Goberno do Estado", y recuerda que entre todos firmaron los presupuestos más elevados de la historia de Ribadeo.