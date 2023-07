El BNG defiende declarar el litoral gallego apto para la pesca de fondo

El número uno del BNG al Congreso por la provincia, Daniel Castro, visitó el puerto de Celeiro en Viveiro para reunirse con representantes del sector pesquero y conocer la situación de los barcos de arrastre tras el veto de la UE. El nacionalista defiende que el litoral gallego sea declarado espacio apto para este tipo de pesca.

"Debemos compatibilizar a protección ambiental e a protección dos pescadores", dijo Castro, quien instó a presentar "un recurso sólido" contra el veto "para ter a máxima oportunidade de darlle a volta a esta regulamento que tanto os prexudica". Por parte del BNG, aseguró, están trabajando "para atopar as alternativas máis factibles e útiles para que esta actividade se siga desenvolvendo" y en este sentido defiende "a necesidade de declarar o litoral galego como espazo apto para a pesca de fondo, tal e como xa teñen manifestado as nosas deputadas no Parlamento galego".

El candidato argumenta que este sector ya está sometido a una estricta regulación y control y lamenta que "todos os esforzos da nosa frota pesqueira polo cumprimento da normativa, lonxe de ser recoñecidos, son desprezados e demonizados". En su opinión, la flota gallega y mariñana son "un exemplo internacional de boas prácticas e con esta decisión da Comisión Europea van ver mermada considerablemente unha parte fundamental dos seus caladoiros". Explica que ahora los barcos se tienen que desplazar mucho más de lo normal, lo que influye "de xeito directo no traballo dos demais profesionais pesqueiros e, como consecuencia, en moitos postos de traballo".

Ante esta situación y teniendo en cuenta el peso de la flota gallega en España -representa casi la mitad-, Daniel Castro avanza que reclamará en el Congreso de los Diputados "unha actitude máis firme e decidida en defensa do sector pesqueiro de Galiza" para evitar la prohibición de la pesca de fondo, una medida que "non se sustenta en estudios rigorosos, posto que non existe ningún informe serio que o avale xa sexa por razóns ambientais ou de sostenibilidade".

Por otro lado, ve necesario fomentar el consumo de pescado entre los ciudadanos y plantea la reducción del Iva para estos productos. "Non só favorecería ao propio sector senón á poboación en xeral e moi en particular á máis desfavorecida economicamente, ademais de contribuír a fomentar o consumo de produtos pesqueiros". Dice que la venta de pescado cae desde 2008 y se agravó en los últimos años, por lo que urge a que se incluya el pescado en el listado de alimentos de primera necesidad a los que se les eliminó el Iva hasta el 30 de junio.