O BNG de Cervo presenta unha candidatura de 18 veciños a prol do desenvolvemento

O BNG de Cervo presentou a candidatura ás eleccións municipais do 28 de maio formada por 18 veciños comprometidos co futuro do concello desde diversos frontes e sectores. O cabeza de lista Diego Fernández Martínez, de Lieiro e traballador de Alúmina é o actual portavoz municipal, convencido de que "Cervo pode e debe impulsar o seu desenvolvemento" co modelo nacionalista.

"Un concello BNG é sinónimo de respecto polo público, de traballo honesto e honrado, e de toma de decisións valentes pensando no común", asegurou Diego Fernández.

O deputado autonómico Daniel Castro arroupounos apostando por extender o modelo do Bloque que funciona noutros concellos da Mariña e de Galicia.

A número dous é Zulema Murado Sánchez, quen presentou aos demais, que son: David Villares Sánchez, Sonia Vidal Cervo, Xorxe Caldeiro Díaz, María Pilar González Rey, Eden Vázquez Pillado, Lucía Limeres Pillado, Iban Sánchez Rodríguez, Ana Pampín Fernández e Moisés Teixeira Palmeiro. Os suplentes son Carmen Ventoso, Adrián Cordido, Tareixa Lorenzo, Pablo Lourenzo, Xoán Antón Estua, María Fernandez Rei e Ramón Luis Bernardo Insua.