El BNG de Barreiros pide un enlace al polígono desde la A-8 y la futura A-74

La agrupación barreirense del Bloque Nacionalista Galego presentó una moción para debatir en el pleno municipal que se celebrará en la tarde del próximo lunes, con la que instará al Concello a que alegue al proyecto de construcción de la A-74. La propuesta consiste en solicitar que el polígono industrial cuente con un acceso directo a la futura autovía hacia Viveiro con la Transcantábrica, situada a escasos metros del área industrial. Así, la superficie empresarial barreirense acabaría siendo la mejor comunicada por carretera de la comarca.

La portavoz municipal del Bloque, Ana Ermida, asegura que "nunha obra de envergadura como a que se prevé, realizar unha conexión co polígono de Barreiros, que lle garanta maior facilidade de acceso ao mesmo, é tecnicamente posible e viable", ya que esta superficie industrial está "a escasos 500 metros do enlace".

Se trataría de una "pequena medida" con la que el área empresarial pasaría a ser "a mellor situada nas inmediacións da A-8 e da propia A-74, co pulo que iso suporía" para el espacio y las repercusiones económicas y sociales que se derivarían de ello.

"Apostar pola política industrial de Barreiros é facer este tipo de xestións e non anunciar implantacións de empresas pantasmas cada catro anos en período electoral", afirman desde el BNG.

"Se o polígono situado na Cruz do Lobo conta cunha entrada directa que evite os desprazamentos a contrasentido para acceder, daráselle competitividade ás empresas xa instaladas, ademais de pór en valor o espazo", matizan.

Por eso instan al gobierno del popular Alfonso Fuente a que ponga "a traballar aos servizos técnicos e que antes do 5 de febreiro –cando finaliza o prazo de alegacións–, presente ante o Ministerio de Fomento a suxerencia técnica para esixir que se teña en conta no trazado definitivo da A-74 a necesidade do polígono barreirense de contar con ese servizo de acceso directo", aclara la edil nacionalista.

El BNG advierte de que, en el caso de que la moción no prospere en la sesión plenaria del lunes, serán ellos quienes eleven la solicitud al Ministerio de Fomento.

ALCALDE. El regidor barreirense, Alfonso Fuente, asegura que se había planteado la propuesta: "Esa alegación ya estaba presentada. Yo mismo le había entregado al conselleiro un plano, hace un año, para construir este enlace con el polígono antes incluso de conocer el trazado por el que iba a discurrir exactamente", matiza el munícipe.

Aún así, el alcalde barreirense, el popular Alfonso Fuente, cree que hará falta volver a presentar la propuesta de nuevo al Ministerio de Fomento. Además, pronto empezarán las obras de reparación del firme de la N-634 a su paso por el concello de Barreiros, en el tramo recién cedido por Fomento al municipio.