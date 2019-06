El BNG de Barreiros exige al PP que prepare la campaña de verano

El Bloque Nacionalista Galego de Barreiros solicitó este martes formalmente al alcalde, Alfonso Fuente Parga, que se encuentra en funciones hasta la sesión plenaria de investidura del día 15, una reunión para conocer el estado en que se encuentra el Concello pero, sobre todo, le reclama que se ocupe ya de comenzar a organizar la campaña de verano en el municipio, concretamente en lo referido a la contratación de socorrismo, algo que aseguró que no haría porque esa labor corresponderá al futuro gobierno municipal, sea cual sea.

La responsable del BNG de Barreiros, Ana Ermida, cabeza de lista de la formación más votada, considera "unha irresponsabilidade" por parte del gobierno popular no empezar a preparar ya la temporada estival porque indica que eso hipotecará las posibilidades de contratar personal de cara al verano en Barreiros.

Sin embargo Alfonso Fuente no lo ve así y asegura que "de momento estamos onde estivemos sempre e de feito nunca se contratou aos socorristas antes do 17 de xuño, sempre despois, e da tempo de sobra". Dice que Ana Ermida debe entender que "gobernar é esto, asumir responsabilidades" y que "non ten que haber ningún tipo de problema a nivel de material porque está todo onde estaba, colócase a semana anterior ao 1 de xullo ou incluso na primeira semana de xullo. E o persoal solicítase o día 17 ao Inem como se fixo o ano pasado e á semana seguinte xa o tes e podes facer a selección". Recuerda que el año pasado actuaron de ese modo y consiguieron los socorristas que necesitaban para cubrir los meses de julio y agosto.

RECLAMACIÓN. Pero desde el BNG le echan en cara "que non teña previsto asumir a responsabilidade de organizar os labores relacionados coa tempada de verán". Para ellos es "obvio que eses traballos non se poden realizar a partir do 17 de xuño e mostra diso é que o resto de administracións, nas que tamén houbo eleccións, xa teñen iniciadas as actuacións que corresponden, xa que actuar doutro xeito denota unha tremenda irresponsabilidade e un desentendemento de quen ten a obriga legal e moral de garantir o funcionamento da administración local".

Para solucionarlo quieren reunirse con el regidor en funciones para tratar ese asunto "e a organización dun posible traspaso de poderes a partir do 15 de xuño en condicións de responsabilidade e lealdade en busca do beneficio xeral do Concello e da veciñanza".

FUTURO. Mientras se dan estas situaciones, sigue en al aire todo lo relacionado con la formación de un gobierno municipal en Barreiros. Alfonso Fuente reconoció este martes que por el momento "non falei con Carmen Veiga" y no aclaró si mantendrá un contacto directo con ella o con su partido, el PSOE, antes de la sesión de investidura.

Tampoco se produjeron contactos directos entre nacionalistas y socialistas de Barreiros, que podrían acabar condicionados por acuerdos a nivel provincial o autonómico.

A ese respecto, se produjo una reunión comarcal del BNG no solo para abordar cuestiones relativas a pactos de gobierno en distintos municipios donde el PSOE necesita del Bloque o el BNG de los socialistas, sino también para abordar en conjunto los resultados de las elecciones municipales, que en principio tendrán que hacer valer en varios municipios prestando, o no, su apoyo a los socialistas para gobernar allí donde ellos son clave para la formación del gobierno municipal.

En el caso de Barreiros se da la circunstancia de que es al revés y son los socialistas los que se convirtieron en llave, aunque en realidad solo para el Partido Popular, ya que la lista más votada fue la del BNG y por lo tanto Ana Ermida no necesita el voto directo de Carmen Veiga para ser investida alcaldesa, sino simplemente su abstención, mientras que Alfonso Fuente sí que necesita el voto directo de la edil del PSOE para conseguir la alcaldía.

Esto es así porque en primera vuelta se precisa de mayoría absoluta para salir investido. En caso de que nadie la obtenga, algo que suele ocurrir porque muchas veces cada candidato se vota a sí mismo, a continuación hay una segunda votación en la que sale investido el candidato de la lista más votada en caso de que no haya una mayoría absoluta, algo que dejaría fuera a los populares a menos que consigan el voto de Veiga.

NORMALIDAD EN EL RESTO. A falta de novedades en Barreiros, los alcaldes que ya saben que continúan en sus puestos siguen trabajando, unos con una agenda más apretada que otros. Por ejemplo en Ribadeo Fernando Suárez se encuentra ultimando varios proyectos menores pero también la apertura de la residencia, que se espera para finales de la semana que viene. Él mismo apuntó que "nestes días estamos traballando na organización do que vai a ser o novo goberno municipal, no reparto de áreas e competencias entre os sete concelleiros que resultaron electos". Como en Barreiros, Suárez Barcia trabaja también en la preparación de la campaña veraniega y su departamento de turismo en el Ribadeo Indiano.

Más prisa tiene en Trabada Mayra García, que pese a su aplastante mayoría absoluta el calendario le deja muy poco margen para organizar eventos como el Eu son Eo, el festival en Ría de Abres que organiza conjuntamente con Vegadeo y que este año se repetirá aunque por el momento aún no está claro el formato con el que se va a realizar, algo que están concretando.