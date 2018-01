El BNG de Barreiros denuncia un uso irregular del vehículo de Protección Civil

La portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego de Barreiros, Ana Ermida, denunció que en dicho concello el alcalde, Alfonso Fuente, está consintiendo un uso irregular del vehículo concedido por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento destinado a labores de la agrupación de Protección Civil.



La responsable nacionalista asegura que el titular de la agrupación no tiene acceso a las llaves del vehículo porque se lo retiró el propio alcalde y que se las entregó "a un particular que a única relación que ten co Concello de Barreiros é ter unha empresa que realiza traballos para o municipio. Non sabemos se é que o alcalde pretende tamén a privatización deste servizo".



Como ejemplo de su afirmación explica que durante los eventos que se desarrollaron estas navidades "todo o mundo puido comprobar como as persoas voluntarias de Protección Civil facían os operativos nos seus vehículos particulares, mentres o vehículo cedido pola Xunta para esta función era utilizado para outros fins".



Ermida indica que la última vez que comprobaron esa situación fue este domingo, durante la Carreira de Reis, "onde mesmo utilizaron vehículos particulares para acompañar o percorrido da carreira". Para el Bloque, esta situación, al margen de "esperpéntica", es peligrosa porque podría darse una emergencia de madrugada "e as persoas responsables de acudir non contarían co vehículo a disposición deles e terían que andar buscando onde está para poder utilizalo". Pero añaden que el gobierno local incumple el convenio de cesión del vehículo firmado con la Xunta "polo que debe destinarse a misións de protección civil e emerxencias" y asegura que ahora mismo se arriesgan a que se lo retiren.