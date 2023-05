El BNG aspira a la alcaldía de O Vicedo para "sumar" con Miguel Gómez

El BNG presentó este jueves su candidatura a la alcaldía de O Vicedo que encabeza Miguel Gómez Fraga, mantenedor mecánico en Alcoa y ganadero. El vicedense, de 31 anos, vinculado también a equipos de rally, lidera unha lista "con ideas claras, con proxecto e vontade de sumar", que cierra Néstor Rego, diputado en el Congreso.

El alcaldable afirma que darán lo mejor de sí para "obter o mellor resultado posible a fin de levar adiante o proxecto co que queremos liderar a mellora e o avance do Vicedo, para que teña un horizonte de futuro". Gómez se apunta a "dialogar, sumar e contar con quen ten boas ideas para mellorar a vida dos veciños e facer valer os intereses do noso concello".

La lista se completa con el exconcejal Adrián Piñón Domínguez en el número dos, al que siguen Xosé Penabade González, Susana Riveira, que también fue edila; Jaime Baltar Infante, Chus Polo Pigueiras, Sandra Gómez, Xosé Riveira y Néstor Rego, al que reconocen su "inmenso trabajo" en Madrid. Rego destacó la gran capacidad de los componentes de la lista, de la que se enorgullece de formar parte.

Rego cree que "o PP non é nin será capaz de sacar o concello do esmorecemento. De facto, é o responsable de poñelo no mapa galego polas malas prácticas e os casos reiterados de corrupción. No BNG queremos que estea no mapa político polas boas prácticas e sexa coñecido por transformar en positivo o territorio, coma outros concellos gobernados polo BNG".

También intervinieron el alcalde de Muras, Manuel Requeixo, y la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, que para el candidato son "concellos modelo BNG e ademais teñen semellanzas co noso, un no que respecta ao interior e á montaña e outro no que respecta ao litoral con moitas praias de calidade ao igual que O Vicedo".