O BNG asegura que Barreiros foi "a peor" desde a avalancha de licenzas de 2016

A portavoz do BNG en Foz e responsable comarcal na Mariña, Ana Hermida, asegurou este martes que o municipio de Barreiros, desde que se desatou a avalancha de licenzas en 2016, foi "a peor" tanto "socialmente", en materia de "servizos que se ofrecen aos veciños e aos visitantes"; como "economicamente", cunha "débeda de ao redor de 2,5 millóns de euros para un concello cun orzamento de 4 millóns".

"Isto debémosllo á xestión que se fixo no seu momento, desde 2006 até hoxe de sucesivos gobernos presididos por Alfonso Fuente Parga. Sexa cal for o resultado xudicial, é algo que está á vista de todo o mundo e é absolutamente obxectivo", esgrime.

E é que os nacionalistas foron indutores, xunto ao grupo ecoloxista Adega, do proceso que se segue no Xulgado Número Dous do Penal de Lugo contra o alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, cinco membros da xunta de goberno daquel momento e a arquitecta municipal, tras a concesión de 44 licenzas para case 3.000 vivendas. Os delitos que se imputan pola Fiscalía son relativos a prevariación urbanística.

Aínda que Fuente Parga e outros dous concelleiros atópanse no grupo de non adscritos despois de darse de baixa no PP en 2015 para afrontar o xuízo, Hermida ten claro que contan "co apoio claro do PP", grupo que quedaría con outros tres concelleiros, fronte a 4 do BNG e un do PSOE.

"Se o PP considerase que non servían para gobernar sería pedirlle aos seus concelleiros que os recusaran como pedimos nós nun pleno e non o fixeron. As consecuencias en Barreiros non poden personalizarse exclusivamente en Fuente Parga ou a xunta de goberno, senón que teñen o apoio explícito do PP", censurou finalmente.