El BNG se abre a negociar "dende cero" con el PSOE para regir O Valadouro

Los ediles nacionalistas de O Valadouro, Eduardo Chao y Eliseo Teijeiro, dejaron este sábado la puerta abierta a un nuevo pacto de gobierno con el grupo socialista, aunque aclararon que hay que negociar "dende cero".

"Se non hai un goberno progresista en O Valadouro non é culpa do BNG", aludieron los dos ediles, en una comparencia a las puertas del concello, en la que estuvieron acompañados de Antonio Veiga, en calidad de responsable comarcal del partido. Una afirmación que basan en el hecho de que "o primeiro punto do acordo de goberno firmado entre ambas formacións era a investidura do alcalde, e se Maseda é rexidor de O Valadouro é porque o BNG cumpriu", comentaron.

Un pacto con el que buscaban dar forma al resultado de las urnas, "pero por por cuestións internas doutro partido non se puido levar adiante", reconocieron. "Algo que para nós é un paso atrás", aseveró Chao, quien defendió su trabajo como concejal durante los últimos cuatro años en un gobierno en coalición con el PSOE. "Non se levou a cabo todo o que queriamos, pero fixéronse moitas cousas boas para O Valadouro", destacó. "Seguimos abertos a negociacións, pero hai que empezar dende cero porque o acordo que tiñamos firmado nós xa o demos por morto". Tienen claro, eso sí, que el primer paso debe darlo el Partido Socialista, que está gobernando actualmente en minoría y con unos presupuestos prorrogados.

"Sempre tivemos a porta aberta a falar e escoitar ao BNG", dice el regidor Maseda, a quien le toca ahora mover ficha.

Los dos ediles recordaron este sábado que ejercieron con las delegaciones municipales que fijaron con sus socios de gobierno del PSOE antes de que el alcalde socialista, Edmundo Maseda, les revocara estas funciones. "Eu xa me encarguei do folión de San Xoán e Eliseo xestionou coa traballadora social o ingreso dun veciño no xeriátrico porque tivo un accidente e non se valía por si", señaló Chao, que busca así desmentir uno de los argumentos utilizados por Maseda, que aludió para cesarlos que no se hicieron cargo de sus áreas.