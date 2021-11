El Bloque pedirá medidas contra ruidos que impiden dormir a vecinos de Viveiro

El BNG se reunió con la Asociación de Veciños do Casco Antigo de Viveiro, que le trasladó su malestar "ante a inacción da alcaldía cunha situación que tras anos se volveu insostible; Ter que deixar a túa casa nas fins de semana porque sabes que non podes durmir ou sentir medo ante os berros e os golpes na porta".

El colectivo indica también que el centro está "sucio e abandonado". El Bloque anuncia ante esas quejas que llevará al próximo pleno medidas en positivo "para que a xente que habita no casco histórico poida descansar na súa casa". La formación política solicitará además información sobre el número de licencias de locales nocturnos, sus características, estado y las comprobaciones que se deben realizar cada seis meses, datos que dice que el gobierno negó hasta ahora al Bloque y a la asociación, por lo que habla de "falta de transparencia".

También quiere conocer si existen medidas preventivas en fechas señaladas por parte de la Policía Municipal, "que a alcaldía tería que promover". La edil Miriam Bermúdez reclama que "non se abandone á veciñanza á súa sorte". La nacionalista dice que esperan desde hace dos años a que se ponga en marcha una moción aprobada que incluía la elaboración de una ordenanza de protección contra la contaminación acústica y sobre la que aún no hubo una reunión.

Bermúdez asegura que el gobierno local "non está actuando tentando minimizar a situación, cando é esencial garantir a convivencia para que se poida manter a actividade dos establecementos e o dereito ao descanso das persoas". El Bloque urge también que se ataje la decadencia del centro, donde señala que "non existe unha planificación dos usos dos edificios nin se promove a apertura de negocios que desenvolvan actividades comerciais e económicas compatibles coa habitabilidade do casco histórico". Añade que esto constata la "falta dun proxecto e de capacidade para revertir o actual desleixo".