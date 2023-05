Blanca Zan: "Gustaríame ser escritora porque me encanta a literatura, sobre todo a de fantasía"

Blanca Zan é unha das alumnas da Mariña que neste curso que agora remata obtivo matrícula de honra, no seu caso ao acadar a máxima nota posible, un 10, en todas e cada unha das asignaturas do bacharelato de Humanidades que fixo no IES Marqués de Sargadelos de San Cibrao.

Supoño que non será novidade que teña boas notas, pero como se reciben unhas cualificacións tan boas?

Agardaba boas notas polos resultados dos exames e non me pillou moi por sorpresa, pero a verdade é que cando as ves alégraste moito.

Que hai detrás deste resultado? Como se organiza?

Sobre todo este ano organiceime moito mellor porque é o curso máis duro e, para non agobiarme, sempre levaba todo estudado polo menos un ou dous días antes do exame, para despois só ter que repasalo sen agobios. Depende do día e do que teña que facer, de se teño exames ou non, pero normalmente estudo todos os días, un pouco máis ou un pouco menos.

Agora vai facer as probas da Abau, xa ten claro o que vai estudar ou agarda a ver o resultado?

Xa o sei, vou facer Filoloxía Clásica en Salamanca.

Sempre lle interesaron estas linguas?

Foi de imprevisto. En cuarto de Eso metinme por latín e economía porque as matemáticas e a física non as soporto, non me gustan nada, e de entrada non me chamou a atención pero en primeiro de bacharelato tiña latín e grego e xa vin que era o meu, gústanme moitísimo.

Por que elixe Salamanca?

A miña familia é de Asturias, van moitísimo alí e queda máis directo. E, á parte, Salamanca é unha cidade que me encanta e xa que tiña que saír da casa, pois vou para alí. Teño moitas gañas de coñecer máis cousas, máis xente e máis lugares.

Necesita algunha nota de corte específica para acceder esa carreira?

Necesito un cinco.

E isto supón que se relaxe de cara ás probas de acceso á universidade ou vainas preparar a conciencia?

Vounas preparar en serio, xa que estudei durante todo o curso e o teño bastante fresco, quero facer a Abau o mellor posible.

Neste curso organiceime mellor porque era o máis duro e xa o tiña estudado todo un ou dous días antes do exame"

De cara ao futuro, que posibilidades laborais vai a ter con esa formación?

Podo traballar na tradución e interpretación de textos, como editora, tamén como profesora. Aínda que me gustaría máis traballar noutros sectores. En asuntos de informática tamén se están necesitando persoas que saiban grego, algo que me sorprendeu e que nos dixeron cando nos viñeron dar unhas charlas sobre carreiras de ciencias.

Que afeccións ten?

Gústame moito ler e escribir tamén, son as miñas afeccións. Escribo sobre todo relatos de fantasía ou poesías, se necesito desafogarme.

Escribe para si mesma ou gustaríalle publicar algo?

Si que me gustaría ser escritora porque me encanta a literatura, pero se non, traballar nese mundiño.

Que adoita ler?

Libros de fantasía, o que máis. Gústanme Sarah J. Maas, Leigh Bardugo, Samantha Shannon, Brandon Sanderson...

O seu pai é o presidente do comité de Alcoa. Como se vive sendo filla todo o problema da fábrica?

Foi un pouco complicado porque el tiña que botar moitas horas cos asuntos para salvar a fábrica, pero eu entendíao porque era algo moi importante e síntome moi orgullosa.