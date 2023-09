Black Alien vuelve a tatuar en Ribadeo

El llamado hombre más modificado del mundo, el francés Anthony Loffredo, también conocido como Black Alien, volverá el lunes y el martes a Ribadeo para hacer tatuajes en Black Blood Tattoo Studio. Sus propietarios, José Ramírez Madrigal y Lucía Filgueira Fernández, explican que Anthony Loffredo "estará no noso estudio traballando, como profesional da tatuaxe mundialmente recoñecido que é. Tatuará a súa propia firma ou deseños no seu estilo (abstracto a man alzada), aínda que os clientes tamén poden dar ideas para as súas tatuaxes, sempre que sexa algo que Black Alien poida adaptar".

Nacido en Montpellier hace 33 años, Loffredo saltó a la fama tras empezar su proyecto artístico The Black Alien Project, que tiene como objetivo convertirse en lo que él considera un alien. Se trata de un proyecto vital que inició hace ocho años y que desarrolla progresivamente en su cuerpo mediante modificaciones corporales y tatuajes.

Actualmente está en un 57 por ciento de su transformación, pero su proyecto va más allá de las modificaciones, según explican desde el estudio de tatuaje ribadense. La reserva de cita para ser tatuado por él puede hacerse a través del teléfono 611.15.69.33, del correo electrónico [email protected], de Instagram o Facebook (@blackbloodartstudio) o de la página web www.blackbloodtattoostudio.es.

"Es un artista abstracto y tatuador freehand por lo que la gente que se tatúa con Black Alien no sabe que va a diseñar en su piel, convirtiendo cada tatuaje en una obra única en cada cliente. Próximamente abrirá al público una galería donde los asistentes podrán ver el recorrido artístico de la obra de Black Alien al completo y así comprender desde dentro el mundo de Loffredo, que tiene 1,3 millones de seguidores en redes sociales", destacan.