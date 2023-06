El bipartito de Foz sigue en incógnita

Uno de los bipartitos más claros de la noche electoral, por haberse dado durante el último mandato, el de PSOE y BNG en Foz continúa siendo una incógnita. Los socialistas siguen abiertos tanto a revalidar la coalición como a gobernar en minoría y los nacionalistas apuestan por seguir en el gobierno, pero parece ser que tendrán que ser las propuestas de ambos lados y las conversaciones de losr próximos días las que lleven el barco a un puerto u otro.

A media tarde de de este viernes, ambas formaciones tuvieron el primer contacto desde las elecciones que apenas duró media hora, en el que se emplazaron para una reunión más formal el próximo jueves. "Traérannos unha proposta para formar parte do goberno que analizaremos nesa reunión", indicó el alcalde en funciones, Fran Cajoto, que insistió en que estudiarán "cal é a mellor maneira de gobernar Foz". En este sentido, Cajoto también indicó que la investidura es la primera parte del futuro gobierno, por lo que "a decisión inicial é decidir si se lles fai oco no goberno ou non", teniendo después más tiempo para organizar el nuevo mandato.

Por su parte, el nacionalista Fran Fanego insistió en que su intención es la de entrar en el gobierno "porque nos presentamos para seguir traballando polo pobo e entendemos que é dende dentro como se pode facer mellor". Una vez que ya hablaron con los socialistas, se reunirán el próximo miércoles en asamblea para estudiar todas las posibilidades.

Ambas partes reconocen que si se reeditara el bipartito habría cosas que cambiar con la experiencia que recabaron unos y otros los últimos cuatro años.