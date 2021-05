La biodiversidad aporta riqueza

El IES San Rosendo de Mondoñedo tiene en marcha dos miniempresas dentro del programa Lanzadeiras de la Xunta, que cuenta con la colaboración de la fundación Alcoa y de El Progreso. Una de ellas es Benestar Vexetal Biomondo, puesta en marcha hace tres años como una manera de vender plantas medicinales y aromáticas y productos derivados de las mismas, así como ofrecer un hospital para plantas basándose en el aprovechamiento de estas mismas especies y sus propiedades fitosanitarias. Poco a poco fue creciendo para convertirse en una vía para comercializar no solo plantas medicinales sino otra serie de productos vinculados al aprovechamiento sostenible del territorio.

En el proyecto están involucrados cerca de medio centenar de alumnos del ciclo superior de Xestión Forestal e do Medio Rural y del ciclo de FP Dual Aproveitamento e Conservación do Medio Natural. "Queremos que os alumnos vexan as posibilidades e os aproveitamentos que ofrece o sector agrario e facilitarlles asesoramento para que podan ser emprendedores e poñer en marcha unha empresa en calquera das ramas que aquí lles mostramos", explica el coordinador de este proyecto, Miguel Freire, que subraya que "os estudantes involúcranse moito nas actividades".

El recinto de A Granxa, de más de tres hectáreas, es el terreno donde empieza la actividad de Biomondo con la experimentación y el cuidado de las plantaciones. El profesor Miguel Freire explica que desde el año pasado están desarrollando también el proyecto del bosque comestible, "un espazo que dea aproveitamento de froitas, madeira, resinas, salvias ou plantas medicinais creando un ecosistema autosostible". "É un proxecto independente que levamos a cabo con outros tres centros de Tomiño, Ponteareas e Xinzo de Limia, pero todo o que se produce no seu desenvolvemento comercialízase a través de Biomondo", puntualiza Freire.

Esta empresa es un proyecto vivo que cada año va sumando nuevos productos que se pueden producir y vender. Para ello, este año también organizaron dos talleres con empresas que desarrollan proyectos en el rural. Por un lado se acercaron a la actividad con Milhulloa, radicada en Palas de Rei y pionera en el aprovechamiento de plantas medicinales, para explorar los usos de estas plantas en cosmética y para infusiones. Otro de los proyectos con el que los alumnos entraron en contacto fue la firma ribadense Shiifos, que produce setas sitaki en Remourelle.

Como el proyecto vivo que es, en A Granxa no dejan de experimentar con nuevas posibilidades y algo en lo que ya trabajan es la lucha biológica para evitar los productos químicos en el tratamiento de las plagas. Así, empezaron con la cría de pulgón para alimentar a las mariquitas que después serán soltadas para la lucha biológica, "e que son insectos que tamén se poden comercializar a través da nosa empresa", puntualiza Freire.

Y esta puerta abre el recinto de A Granxa a otras especies de fauna auxiliar, como los erizos. "Agora mesmo temos dous e estamos traballando en facerlles un refuxio para que se queden aquí e axuden coa eliminación das plagas", explica Freire, que puntualiza también que tiene instaladas casas nido para los pájaros, muy útiles en la erradicación de insectos. Cuentan también con una colmena, que funciona como polinizadora y productora de miel.

En esta línea de crear un ecosistema equilibrado también están desarrollando un jardín biofitosanitario, con plantas aromáticas y medicinales que se usan para evitar tratamientos químicos en el cuidado de las plantas del jardín. "Pouco a pouco imos creando esa diversidade que leva ao equilibrio do agrosistema", asegura Freire, y que además lleva a la creación de nuevos productos agrarios y con ello novedosas líneas de negocio que se pueden desarrollar en el medio rural.

En la cadena de comercialización también sacaron una línea de plantas aromáticas a las que les aplican un tratamiento de secado y después las empaquetan con unas etiquetas provistas de un código QR que contiene información sobre las propiedades que tiene cada planta y sus posibles formas de utilización.

Abrir un criadero de caracoles, que ahora son plaga

Uno de los proyectos en los que ya trabajan en Biomondo es la creación de un parque de caracoles para su comercialización y sacar también un beneficio de una especie "que aquí é unha praga".



Charca natural

Los implicados en Biomondo también quieren crear una charca natural para implementar la biodiversidad.



Finca pedagógica

Freire también apuesta por crear etiquetas y paneles que identifiquen las distintas especies con las que cuentan en el huerto y el jardín y así poder usar el recinto de A Granxa como un lugar para recibir, por ejemplo, visitas escolares.