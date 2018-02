Después de meses de nervios y tensión, David Fanego López y Yago Montero Gradaílle ya respiran un poco más tranquilos sabiéndose poseedores de una de las becas de la fundación Amancio Ortega. "Todo o proceso foi moi tenso", asegura Yago, que reconoce que aún no se cree del todo que vaya a cursar el próximo curso en Estados Unidos. David, que irá a Canadá, explica que pasó muchos nervios en todo el proceso y que aún sigue "asimilando que me aceptaron".



Los dos estudiantes, que cursan 4º de Eso en el IES Monte Castelo de Burela, tuvieron que pasar un examen escrito con distintos ejercicios en inglés y una entrevista personal a través de skype presentando un tema libre durante tres minutos y respondiendo preguntas, "muy directas, que eran difíciles de responder y lo tenías que hacer rápido", reconoce David.



Pero el esfuerzo para poder vivir esta experiencia ya empezó antes, puesto que para poder acceder a la beca es necesario tener en 3º de Eso una nota media superior a 7 e igual o superior a 8 en inglés. "Foi miña tía quen me falou destas becas e quería presentarme, polo que xa o ano pasado intentei sacar boas notas para poder optar a elas", explica Yago. Ninguno de los dos esperaba ser uno de los 80 estudiantes gallegos elegidos, pero reconocen estar felices. "Es una mezcla de emociones", dice David.



Y es que será la primera vez que los dos estén tanto tiempo alejados de su familia y de sus amigos, porque aunque ya participaron en intercambios escolares en Francia o Bélgica, esta es una experiencia distinta ante la que aún están expectantes, a la espera de que les asignen un centro escolar. "Quero que me manden a un sitio frío, porque non me gusta o calor e, sobre todo, que non me manden a unha granxa", asegura Yago. Para David, lo mejor sería estar cerca de Toronto.



Los dos esperan una experiencia positiva y que no les resulte dificil adaptarse y, a pesar de que todavía no empezaron la experiencia, ya piensan en el siguiente curso otra vez en Burela, al que esperan "que non nos resulte dificil engancharnos".