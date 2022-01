Nueve bicis y un vespino aguardan en la oficina de objetos perdidos de Burela

El Concello de Burela cuenta con una oficina de objetos perdidos que está gestionada por la Policía Local. Son los agentes municipales los que se encargan de su custodia y entre los artículos que guardan se encuentran un vespino, que funciona, y nueve bicicletas, además de objetos más dados a perder como carteras, llaves o teléfonos móviles.

Hay también un buen número de tarjetas sanitarias y DNI y eso que, en el caso de que sus propietarios figuren como residentes en Burela, desde la Policía Local se acercan a la vivienda a entregarlo en mano —en el caso de los carnés— o llevan hasta el centro de salud las tarjetas de los usuarios bureleses, para que desde allí se pongan en contacto con sus propietarios al disponer en sus bases de datos de teléfonos de contacto.

Unos trámites que no pueden realizar si los dueños residen fuera de la localidad y en caso de los DNI tampoco se podrían hacer llegar por correo postal, puesto que en muchas ocasiones los cambios de domicilio del titular no están actualizados y no es posible saber si la dirección que figura se corresponde con la de residencia.

Todos los objetos aparecidos sin dueño están custodiados en el consistorio burelés, en la planta baja, hasta donde los que hayan perdido alguna cosa pueden acercarse a comprobar si está en el depósito y recuperarla si demuestran que son sus legítimos propietarios. Informan en los teléfonos 982.58.60.00 y 629.82.31.71 y en el correo [email protected].