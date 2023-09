Bicis a subasta en Burela para aparcar el coche

La localidad de Burela celebrará entre este sábado día 16 y el próximo viernes 22 la Semana Europea da Mobilidad. Se trata de unas fechas en las que, como ya es habitual desde hace años, el gobierno municipal burelés potenciará la concienciación en torno a la facilidad para moverse sin el coche y este año, para impulsar aún más ese objetivo, está previsto que el domingo, en la Praza do Concello, se haga una subasta de bicicletas usadas.

Para hacerla, no será necesario realizar nada de particular, tan solo llevar las bicis usadas a la propia plaza. Desde el gobierno municipal la concejala de Cultura y responsable del Centro de Educación Medioambiental Gaia, Lina Gómez Pardo, hizo un llamamiento "a todas as persoas que teñan na súa casa bicis que xa non usen a levalas á praza para poñelas a subasta e recibir o seu prezo por elas".

Al margen de dicha subasta, que será una de las grandes novedades de esta edición, la alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, destacó que la apuesta de su equipo de gobierno por "unha vila máis accesible" se verá reforzada públicamente el jueves día 21 a las cuatro y media de la tarde, también en la Praza do Concello, donde se hará una jornada de puertas abiertas para conocer el Plan de Mobilidade Urbana Sostible, en la que se atenderán todas las dudas vecinales, actividad que la regidora destacó como "moi interesante para dar a coñecer este plan e como se vai desenvolver".

Más caminar y menos coche

Lina Gómez también reseñó que, fundamentalmente, lo que se persigue es "reforzar a aposta do Concello polo uso da rúa para realizar as actividades, non só nas prazas, e sacar fóra aquelas actividades realizadas en ximnasios, aulas ou pavillóns. Así mesmo, animamos á veciñanza a facer uso do zapato como o mellor vehículo sostible para ir ao traballo ou ao colexio e instituto".

En esos días las calles de Burela acogerán una gran cantidad de juegos y talleres para niños y jóvenes y se impartirán charlas como las de StopAccidentes o de educación vial de la Guardia Civil.

Algunas actividades requerirán de inscripción previa, concretamente un taller de cocina infantil que se hará en la plaza de abastos el sábado 16 a las cuatro y media, así como la ruta en bici que saldrá de la Praza do Concello el domingo 17 a las once. En ambos casos la inscripción podrá realizarse en el número 647.16.36.73.