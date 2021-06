"La bicicleta antes era solo para el deporte y ahora es también un medio de locomoción"

La tienda de bicicletas Pillabikes lleva ya una década abierta en Ribadeo. Es una de las referencias cuando se habla de ciclismo en la comarca en un deporte que ha crecido muchísimo cuando hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Al frente de ella está María Jesús García, que lleva desde el inicio.

¿Cómo ha visto el desarrollo del mundo de las bicicletas en esta última década?

Cada vez se ve más gente andando en bicicleta. Antes era sobre todo para hacer deporte, para echar horas en ella, pero ahora también se compra como medio de locomoción, para ir a hacer los recados, llevar a los niños a música... Se está normalizando más su uso.

Llevan diez años abiertos, ¿qué balance hace?

Pues como en todo, ha habido altibajos, pero en general el balance es positivo. Cuando abrimos no había una tienda de bicis profesional, y a la vez que abrimos se implantó el Decathlon, y la gente de aquí y de la zona pudo tener más cerca todo el material.

¿Se nota estos últimos días algo más de movimiento de peregrinos con bicicleta, que siempre compran o reparan algo?

Hubo un parón muy grande, pero desde hace dos o tres semanas parece que se mueve algo. Hemos estado ocho o nueve meses sin ver pasar a ninguno, al no haber alojamiento, las restricciones...

Hablando de la pandemia, parece que después de confinamiento hubo otro boom de las bicicletas, ¿no?

Sí, hubo mucha gente que empezó a andar en bici después del confinamiento y, aunque no todos, esperemos que la mayoría se quede en este deporte y también lo utilice como medio de locomoción.

Después del confinamiento, en mayo de 2020, en una semana se vendieron todas las bicis que teníamos

Ahora están viviendo un momento complicado, ¿no?

Quizá estemos viviendo el peor momento por la escasez de bicicletas y de componentes, pero entiendo que no es solo en este sector. Es una etapa complicada.

¿No hay componentes?

Desde hace un año hay atasco. De componentes íbamos mal, pero ahora tocamos fondo. Antes pedías a Shimano o Sram, pero ahora no tienen stock y tienes que mirar marcas nuevas que antes no reparabas en ellas. Está todo al límite.

¿Por qué sucede esto en este sector en concreto?

No sé muy bien, pero entiendo que la mayoría de componentes vienen de Asia, y a lo mejor otros sectores dependen más de Europa o de Estados Unidos. Lo nuestro casi todo viene de Japón, y si de allí no sale...

Pero después del confinamiento, ¿vendían mucho?

Sí, claro. De aquella había material. Yo abrí la tienda sobre mayo, cuando se permitió. Estaba llena de bicicletas y en una semana se vació. Llegaban cajas con bicicletas y salían en una semana. Hasta que se agotó. Ahora llegan con cuentagotas.

¿Fue un buen año el 2020?

No fue mal año. Ahora, este año, trabajas mucho taller y luego nos pasamos gran parte del día buscando material. Si antes le dedicabas una parte de la mañana, ahora le tienes que dedicar la mañana entera a buscar cadenas o zapatas, cualquier componente.

Este año estoy vendiendo más bicicletas eléctricas que de las normales por la escasez que hay de estas últimas

Hablando un poco de los comienzos, ¿le gustaba la bici antes de montar la tienda?

Sí, a mí me gusta, yo andaba algo en la bici, aunque no entendía mucho. Pero me adapté bien. Siempre me gustó hacer deporte, no solo ciclismo.

¿Qué marcas tiene en Pillabikes?

Nosotros tenemos Specialized, BH, MMR y algo de Ridley.

¿Nota que cada vez más gente se acerca a este deporte?

Sí. Antes, la mayoría que lo hacían eran deportistas, pero ahora tienes gente de 60 años, chicas, gente que va más rápido, otros más despacio...

¿Se están vendiendo bicicletas eléctricas?

Las bicicletas eléctricas comenzaron a venderse hace seis o siete años, pero el precio partía de los 2.000 euros. Ahora ese precio se ha normalizado algo y cada vez se ven más híbridas y de montaña.

¿Se venden más bicicletas eléctricas que de las habituales?

Este año vendí más eléctricas porque no hay de las normales, pero en una época normal se venden seis o siete normales por cada una de las eléctricas.

Imagino que le gustaría que se realicen pruebas en Ribadeo como el reciente triatlón, ¿no?

Sí, todo lo que sea dar visibilidad al deporte está bien. No es solo los grandes triatletas que vemos en televisión. También chicos, chicas, de mediana edad, mayores... Hay que normalizar el deporte.

¿Nota usted que cada vez se ven más chicas practicando ciclismo?

Sí, llevó once años saliendo en bicicleta de carretera y entonces también lo hacía una profesora de Vegadeo. Ahora es raro el día que no te cruces con una chica o que no veas a una en una grupeta.