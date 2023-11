Un Bic en el corazón de la Illa Pancha

La asociación de vecinos ribadense Por Nuestro Faro insistirá ante el alcalde, el popular Dani Vega, en que tramite la declaración de bien de interés cultural (Bic) de varias partes del faro de la Illa Pancha que consideran que pueden obtener dicha distinción. Consideran que eso les otorgaría una protección añadida pero, sobre todo, garantizaría a cualquier persona interesada la posibilidad de visitar el interior del faro, no solo a la clientela de los apartamentos turísticos que se encuentran dentro del mismo.

Según aseguran, dirigieron un escrito al actual regidor con el que recuerdan que mantuvieron una entrevista personal el pasado 3 de agosto en el transcurso de la cual le plantearon esta opción. Lo que quieren proteger concretamente es la escalera de caracol del edificio así como un balcón circular de la linterna, que indican que son "piezas construidas en las Antiguas Forjas Artesanales de Sargadelos, a principios del siglo XX".

Esto mismo aseguran habérselo recordado al alcalde en esa entrevista y la idea de que esos elementos se deben proteger "tanto polo seu propio interese cultural, social, histórico e turístico como por cumprir de xeito claro cos criterios establecidos na lei do Patrimonio Cultural de Galicia para ser incluídas no Rexistro de Bens de Interese Cultural". Aseguran que en el encuentro el regidor mostró interés en ese punto por lo que ahora le indican que "en consecuencia, agradeceríamoslle nos informase se se teñen iniciado os trámites preceptivos para a devandita declaración como Bic por parte do Concello de Ribadeo e cal é no intre actual o estado do correspondente expediente".

Desde Por nuestro Faro insisten en que la "contemplación y estudio" de esos elementos "no debería quedar restringido a los usuarios de los apartamentos turísticos. Este derecho de los vecinos y visitantes fue eludido a través del procedimiento que condujo a la privatización del faro y de la Isla Pancha sin un estudio de los antecedentes históricos y culturales de este equipamiento".