El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se comprometió este jueves en Viveiro a que "a primeira obra coa que se vai poñer o novo goberno da Xunta vai ser a VAC Costa Norte", llamada a unir San Cibrao con Ferrol y de la que solo hay construidos dos tramos, las variantes de Xove y Ortigueira.

"Levamos catorce anos sen novas licitacións, as das circunvalacións de Xove e Ortigueira fíxoas o goberno socialista de Touriño", dijo Besteiro, acompañado del presidente de la Diputación, José Tomé, el senador César Mogo y alcaldes socialistas. Agregó que en los últimos años los presupuestos de la Xunta reservaban partidas "que nunca se executaron" para esta infraestructura y la falta de avances "condena a esta parte da Mariña a un absoluto illamento".

Gómez Besteiro también se refirió a la inversión comprometida por la Xunta en la carretera de A Gañidoira, la LU-540 de Viveiro Cabreiros. "Recordo cando no 2019 Feijóo ousou dicir que faría as obras se Óscar Rodríguez gañaba as eleccións. Óscar xa non está aquí e seguimos en esas intervencións", dijo.

Autovía A-74 y Nacional 642

El socialista contestó preguntas sobre la autovía A-74 de Barreiros a San Cibrao que depende del Gobierno central y aseguró que "estanse rematando os últimos estudos informativos, houbo que repetir exposicións pero seguimos co compromiso de que no 2024 empecen a executarse partidas da autovía da Mariña". En este sentido incidió en que "despois a cantidade de anos de atraso dos gobernos do PP onde non se impulsaban os proxectos, o goberno de Sánchez foi quen volveu a reactivar todos estes traballos para ocupar os terreos licitar canto antes as obras".

Otra obra del Gobierno en la comarca es la que lleva a cabo en la N-642 en el acceso a Burela desde que se produjo su hundimiento en el mes de enero. Sobre esta avanzó que "acabará este ano".