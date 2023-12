El Gobierno desbloquea los parques eólicos que abastecerán a Alcoa

El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se reunió este martes en Madrid con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la que venía gestionando en los últimos días una solución al bloqueo de los parques eólicos de tramitación estatal que abastecerán a la fábrica de Alcoa en San Cibrao.

Al término del encuentro, Besteiro anunció que el Gobierno publicará este miércoles en el BOE una modificación del Real Decreto que regula los derechos de acceso y conexión a la red de las instalaciones renovables, "o que permitirá autorizar e poñer en funcionamento no primeiro trimestre de 2024 os catro parques eólicos que estaban pendentes de dar servizo á planta de Alcoa".

Esta modificación, explica el socialista, permitirá dar prioridad a los parques eólicos que tengan declaración de impacto ambiental favorable, "aínda que estean fóra do límite previsto" como sucedía con estas instalaciones, una situación de la que culpa a la Xunta. "A desidia e o abandono do goberno de Rueda puxo en risco a viabilidade da planta de Alcoa", dice, pues asegura que el Ejecutivo autonómico entregó los informes sectoriales al Gobierno central el 14 de noviembre, el día en que acababa el plazo para emitir las declaraciones de impacto ambiental, "o que motivou que estas non puideran emitirse en tempo e forma, poñendo en risco a continuidade da factoría".

Gómez Besteiro recuerda que son nueve los parques eólicos cuya tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, por ser de más de 50 megavatios (MW), que están asociados a los nuevos contratos de suministro de energía a la fábrica que firmó la multinacional aluminera con Endesa y con Greenalia. Dice que cinco de ellos ya fueron autorizados por el Gobierno y en los cuatro restantes "agardou ata o último día de prazo, o 14 de novembro, no que a Xunta remitiu a Madrid os seus informes sectoriais, polo que non foi posible completar a tramitación administrativa en prazo", reitera.

El socialista recalca el "compromiso" del Gobierno central con el empleo en Alcoa y dice que esta modificación legislativa permite que los parques puedan continuar su tramitación y garantizar el suministro energético a la fábrica, "pese ao retraso da Xunta na tramitación da parte do expediente que lle corresponde".