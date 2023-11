Berta Ojea: "María Casares es una de las mujeres imprescindibles que hay que conocer"

Berta Ojea (A Coruña, 1964), Premio Mestre Mateo este año a mejor actriz de reparto por la serie Rapa —y reconocida por muchos otros papeles en teatro, series y cine como el de Ofelia en Mortadelo y Filemón— está este miércoles a las seis y media de la tarde en el edificio multiusos de Ourol para presentar la versión en gallego del libro A única, María Casares de Anne Plantagenet sobre la genial actriz y de cuya traducción es coeditora Ojea junto a la Editorial Kalandraka.

¿Cómo conoce personalmente a María Casares?

La vi trabajando en el 89 en el teatro en París y entré a saludarla al camerino, me preguntó de dónde era, le dije de A Coruña, y se dio la vuelta con un acento gallego estupendo y me dijo: ‘Mi número está en la guía, si quieres nos vemos’. Estuvimos hablando bastante tiempo en el camerino y después estuve toda la noche sin dormir pensando en si la llamaba, para mí verla era como ir a Lourdes, ¡era María Casares! A partir de ahí la vi haciendo muchísimas cosas, no dejé de ir a funciones a París siempre que podía, a Barcelona... fueron días de charlas, de comidas, de paseos. María era una persona que tenía una gran conversación, hablábamos de todo, de teatro, de política... era una intelectual y las conversaciones con ella eran maravillosas, acompañadas de sus risotadas que eran famosas.

En estos momentos necesitamos cada vez más a las referentes femeninas como María Casares, sobre todo para las jóvenes y los jóvenes

¿En qué momento surge el coeditar su biografía?

El año pasado fue el centenario de su nacimiento y estaba en A Coruña con Carlota Ojea de Que Arte Producciones y decidimos montar un ciclo de homenaje a María Casares con las personas que la habían conocido en París. Investigando me encontré el libro de Anne Plantagenet publicado en castellano y fue un impacto para mí, porque fue la primera vez que encontré en un texto a María Casares. Es una biografía novelada y sobre todo tiene la respiración, el ritmo de María Casares; fue para mí un grandísimo descubrimiento. Contactamos con la autora y publicamos este libro en gallego y así era como volver a traer a María a su tierra y a su lengua, ya que ella nunca volvió a Galicia.

¿Cómo será el acto en Ourol?

Hablaré de libro, de María Casares, y estoy muy ilusionada porque creo que María es una de las mujeres imprescindibles que hay que conocer, además de que fue una actriz considerada en Francia la Sarah Bernhardt del siglo XX, rompió un montón de estructuras, era un genio. Yo he visto mucha gente grande en los escenarios pero ver a María Casares era una historia diferente, actuaba desde su alma y sus entrañas, con ella era todo gigantesco. Es además una mujer que vivió el exilio, con una grandísima voluntad de ir hacia adelante, sumamente libre, sumamente empoderada. Hoy estamos peleando por lo que ella poseía, lo tenía en su personalidad. En estos momentos necesitamos y cada vez más a las referentes femeninas, que las y los jóvenes tengan esta memoria de las grandes mujeres que hicieron que las demás diésemos pasos de gigante por su ejemplo de vida, por lo que lucharon y lo que representan.

El Me Too fue muy importante. Cualquier actriz que diga que antes de eso nunca le tocaron el culo, miente

El Concello enmarca esta presentación en los actos del 25N. ¿Tiene un simbolismo especial para usted?

Tiene algo de simbólico porque nos representa una mujer muy empoderada, muy libre. Si fuese hombre a lo mejor la conoceríamos más, sin embargo tenemos una joya que nació en A Coruña, que nunca abandonó a Galicia y que es un ejemplo de las mujeres que queremos ser. Es importante hablar de que la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres es un paso fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas por ser mujeres. Creo que las violencias contra la mujer son muchas y los hombres tienen que poner otra mirada, tenemos que acabar con una cultura machista y contra eso solo hay una respuesta, que es el feminismo.

¿Aprecia mucha desigualdad en su profesión hoy en día?

Muchísima. Como en cualquier otro oficio, hay una desigualdad económica y salarial absoluta, hasta en las cosas más pequeñitas un actor va a cobrar más que una actriz, para la producción es una cosa natural, como que en verano hace calor y en frío invierno. Además en las mujeres las protagonistas son siempre las delgadas, rubias, jóvenes... cuando una mujer cumple años ya pasa a ser un personaje de cuidadora, de madre, de mejor amiga. A pesar de todo en los últimos años han cambiado mucho las cosas sobre todo al haber directoras que muestran a mujeres de todas las edades, diversas, y cada vez más mujeres en los equipos técnicos. El movimiento Me Too también fue muy importante, cualquier actriz que diga que antes del Me Too nunca le tocaron el culo, miente.