Varios aspectos de prevención frente a la pandemia han sido abordados en línea desde el Instituto de Organización Sanitaria, en Formantia, en el confinamiento con sesiones de hasta 1.200 inscritos. Berta Candia colabora en ello con su hermano Eladio.

Supongo que habrán hablado mucho del uso de las mascarillas…

Organizamos ‘quedadas’ semanales en directo con nuestros opositores y las últimas en abierto al solicitarlo numerosos profesionales. Presentamos la revisión internacional de recomendaciones sobre el uso adecuado de Epis, las alternativas entre pruebas diagnósticas disponibles para la Covid-19 y su eficacia. Tuvimos la ocasión de realizar una presentación con profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos sobre uso de mascarillas, y las actividades para abastecer de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios al inicio de la pandemia. Hoy el cierre a estas conferencias científicas lo pondrá la investigadora principal del Proyecto nacional sobre Covid-Piel, la doctora Cristina Galván, quien nos informará sobre las lesiones que afectan a piel y lo que estas lesiones traducen sobre el comportamiento de nuestro organismo ante la Covid-19.

Muchos sanitarios han tenido que ponerse al día a la carrera.

Una desescalada que aporte seguridad atañe a todos, pero especialmente nos podrá afectar a los sanitarios. Ayer tuvimos una videoconferencia con estomatólogos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales, higienistas dentales y auxiliares de clínicas dentales, que al abrirlas deberán garantizar la seguridad. Queremos ofrecer de forma ordenada resultados de las principales experiencias internacionales para orientar sobre cómo reducir los riesgos en la clínica dental, ya que serán centros en los que pacientes y profesionales puedan estar sometidos a mayor riesgo y con más probabilidad de adquirir la enfermedad. Presentaremos una nueva herramienta, diseñada como checklist, que permita estimar a cada clínica el nivel de riesgo al responder a un cuestionario individualizado y anonimizado. No pretendemos elaborar nuevas normas, ni nuevas certificaciones ya que organismos oficiales ya lo hacen, como las entidades de certificación de calidad y la Enac. Sin embargo, no solo conociendo normas y recomendaciones podremos garantizar la seguridad. Como no es lo mismo conocer los números que realizar e interpretar operaciones matemáticas. Debemos pasar de la teoría a la práctica, de los conocimientos a la experiencia.

Sería interesante, y no dudo de que se hará, un estudio en profesionales de Atención Primaria afectados por el Covid

Las mascarillas son polémicas…

Parece existir desinformación. Hemos pasado momentos difíciles y sobre todo en determinadas comunidades autónomas. Recientemente más de 15 especialistas en Medicina Preventiva presentaron un informe en la Comunidad de Madrid ante su desacuerdo con la distribución de mascarillas de partículas, FFP2 a la población general. Está indicada para pacientes de alto riesgo en exposición a coronavirus, y para que los profesionales sanitarios no se contagien. Hay que reconocer y proteger a los profesionales sanitarios pues cuando estemos enfermos, vamos a necesitarlos, y si ellos enferman, ¿cómo nos protegeremos? Las antipartículas FFP2 tienen un filtro que protege hacia dentro, filtran el aire que respiramos pero no evitan las partículas virales. La mejor barrera para no contagiar el virus es la mascarilla quirúrgica.

Las FFP2 son bastante caras.

El 85% de las personas mayores tienen enfermedades crónicas, por lo que, ante dificultades respiratorias, lo que mejor toleran es una mascarilla quirúrgica y siempre, siempre, mantener la distancia social. Las FFP2 que llevan válvula son aún de mayor riesgo para su uso en población general que pueda estar infectada por el virus, a través de la válvula eliminarán de forma concentrada el virus a la persona que tiene a su alrededor. Las mascarillas de filtro de partículas no deberían usarlas de forma sistemática la población en general, deberían limitarse a personas expuestas al virus como cuidadores de enfermos con Covid o los profesionales sanitarios. Mascarilla obligada solo en transporte público, ¿es lo adecuado? Ya veremos, dependerá de nuestro comportamiento en sociedad. Una mascarilla quirúrgica o una mascarilla no médica reutilizable tiene un amplio campo de uso, si bien no es lo mismo moverse entre población poco afectada y dispersa como la de Foz que localidades con mayor presencia del virus y más pobladas, como podríamos hablar de la Puerta del Sol de Madrid, autobuses, transporte público...

¿Han tenido suficiente material de protección en el Chuac?

No hemos sentido la falta de equipos de protección individual. No soy quien para informar de esto. A título personal, no conozco profesionales sanitarios que hayan tenido problemas con ello.

¿Son normales los focos de coronavirus en los centros hospitalarios?

¿Quién cuida a los pacientes? En casa está claro que en principio hay menos riesgo que en un centro sanitario. Los profesionales sanitarios atienden a pacientes con Covid ya diagnosticados y a otros que en principio parece que no lo tienen. Solo en la medida que se va atendiendo al paciente comenzarán las sospechas. En casa, si hay algún familiar o conviviente enfermo, se puede aislar con medidas de control. En los centros sanitarios a veces cuando se llega al diagnóstico el personal sanitario ha estado ya expuesto al paciente que puede ser asintomático o estar al inicio de su enfermedad.

Veremos mucho más personal sanitario afectado y será inevitable un repunte controlado en aparición de casos

Ser confiado en el caso de los profesionales sanitarios, no es bueno.

No es bueno confiarse. Podemos llevarnos sorpresas. Profesionales de Atención Primaria que atienden y conocen de cerca a los pacientes pueden traspasar las medidas de seguridad y atenderlos en condiciones de riesgo para intentar ayudarles. Sería interesante y no dudo de que se hará, un estudio sobre los profesionales de Atención Primaria que han sido afectados. A veces llega un paciente que te conoce de toda la vida, por evitarle ir al hospital accedes a mirarlo. Cuando te quieres dar cuenta, te has infectado.

¿Habrá más casos al relajarse las medidas de distanciamiento?

Vamos a ver muchos más afectados entre el personal sanitario. No sé si la población lo sabe, pero será inevitable un repunte controlado en aparición de casos, porque hay más posibilidades diagnósticas y un virus que se transmite por gotas y de forma tan rápida, no se elimina con 2 meses confinados.

El virus, ¿seguirá entre nosotros?

No es que vaya a volver; no se ha ido. Depende cómo hagamos las cosas, el confinamiento no es una lavadora; si pensamos que se fue, erramos. Serían deseables test masivos pero todos tenemos un papel, todos, el mundo es la aldea global con fronteras más nuestras que reales. Basta ver Italia y el papel que los esquiadores al difundir el virus allí, en Alemania o Islandia. Es un reflejo de nuestra forma de vida, de nuestra libertad y forma de vivir…, tendremos que hacernos a la idea de vivir integrando en nuestras vidas la bioseguridad, al menos hasta que haya vacuna efectiva. La nueva normalidad ha venido para quedarse, viviremos nuevos hábitos.