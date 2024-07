Bernardo Penabade: "Empodérase ao alumno coas técnicas de estudo"

Despois de 40 anos na docencia no IES Perdouro de Burela, como leva a vida fóra do ámbito educativo?

Hoxe é o terceiro día como xubilado, un día moi relaxado. Levoume 38 anos chegar a esta relaxación (ri).

Que balance fai deses 38 anos como profesor?

Foron bastatne complexos, diría incluso que épicos. Foi un constante remar a contracorrente, por iso estou moi contento de que chegaran a completarse.

Por que a contracorrente?

Non é fácil aguantar. Traballar con colectivos minorizados é complexo e facelo cun idioma minorizado faino máis complexo aínda. Estes grupos non sofren só discriminación por raza, tamén por razón de lingua e de economía. Eu comecei sendo especialista na segunda, porque a vivín en carne propia.

Como ve a integración deses colectivos na contorna?

Non presenta conflitos, pero non hai inclusión social. Verbalmente todo o mundo está a favor dela, mais á hora de tomar medidas efectivas o número redúcese. É difícil promovela porque hai moitos intereses corporativos e, por exemplo, cando se establecen as materias optativas priorízase o máis cómodo para o docente por encima dos beneficios para o estudante. Nos institutos pequenos non se discute que a primeira lingua estranxeira teña que ser o inglés e só se ten en conta o punto de chegada do laumno, non o seu punto de partida. Fanse as cousas da mesma forma para un rapaz que aquí estuda inglés dende os tres anos que para un senegalés que chegou hai seis meses e empregaba o francés no ensino. É precisa maior flexibilidade á hora de deseñar os grupos.

Cónteme un pouco sobre o Modelo Burela.

Fai 20 anos de aplicación. É unha iniciativa singular pola súa estabilidade, estas iniciativas acostuman a ser volátiles, xa que cando os docentes se trasladan a iniciativa tamén o fai. Por iso, o primeiro grande logro foi manterse en activo durante dúas décadas, son 20 promocións de alumnado que sacaron proveito dela. É un proxecto que beneficia a todo o mundo, non só aos estudantes caboverdianos, porque vincula escola e sociedade. A nosa primeira acción, alá por 2003, foi un traballo de campo para facer diagnóstico da convivencia entre culturas e o uso do idioma tanto na expresión oral como escrita. A partir del, co material obtido fixemos unha exposición aberta na sala de arte do auditorio municipal.

Que papel lle dá vostede á lingua na integración dun alumno?

A principal causa de exclusión educativa son as dificultades para ler. A maior parte dos alumnos con fracaso escolar non aprenderon ben a facelo. Pode sorprender, pero con 12 anos hai unha porcentaxe relevante de adolescentes que teñen dificultades. O que aprende a ler ben nun idioma despois ten facilidade para aprender a ler noutras linguas.

O sistema educativo cambiou moito, foi para ben?

Agora hai máis medios, pero non van acompañados dun cambio na metodoloxía. É como se pretendes ensinarlle ecuacións a alguén que non sabe multiplicar nin dividir. Ten que acabar acudidndo ás clases externas. A escola segue a ter pouca capacidade de adaptación á persoa que quere aprender.

Como cambiou o alumnado neste tempo?

A gran diferenza é a ampliación aos 16 anos da escolarización obrigatoria. Con esa ampliación as comunidades excluídas que xa non ían ir á escola pudieron continuar. Foi unha grande conquista social e logrouse unha mínima inclusión. Agora fálase do impacto das redes sociais, que non son malas de por si. No seu día a TV tamén influiu no alumnado. A sociedade ten que saber asimilar os cambios e a escola contribuir ao bo uso das redes e ensinar a aproveitalas.

Como viviu a despedida que lle organizaron pola xubilación?

Foi moi cariñosa. Estou moi satisfeito porque as persoas que, coma min, practican a pedagoxía de intervención en xeral marchan pola porta de atrás, en silencio, e cun recoñecemento mínimo. Estou contento non só por min, senón polo colectivo que represento, e isto fala moi ben das comunidades cas que eu traballei. Por exercer esta pedagoxía págase un prezo moi alto e é un logro ter unha despedida así.

Agora xubilado terá máis tempo libre, a que se vai dedicar?

Mentres teña saúde voume adicar ao mesmo, só que non vou ter ningún alumno á forza (ri). Estes anos tiven ao redor de 60 alumnos non oficiais, pero que necesitaban unha axuda que lles dei de forma desinteresada. Con eles perfeccionei o meu método pedagóxico. Tratouse de empoderalos coas técnicas de estudo. É un aprender a aprender que ten dous piares: as matemáticas e a xeografía. Teñen máis influencia que as propias linguas porque son universais, fan que o alumno adquira autoestima porque é consciente de que está a aprender.