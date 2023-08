Os dous edís independentes acordaron o investimento como alcaldesa da socialista de Viveiro María Loureiro trala firma dun acordo para impulsar unha serie de melloras no municipio nun prazo de dous anos. Porén, declinaron entrar no bipartito de PSOE e BNG que goberna en minoría con oito edís e no pleno de organización votaron en contra das catro dedicacións exclusivas que plantexaba o novo equipo.

Que os levou a non apoiar as catro dedicacións do goberno?

Nós temos o acordo de investidura co Partido Socialista conforme a uns puntos que eles teñen que cumprir e a partir de aí, a aritmética electoral colocounos dunha maneira que cada votación no pleno ou cada punto que se queira levar ao pleno require de diálogo entre as distintas forzas políticas, neste caso son nós. Se ben se nos informou, en ningún momento se nos chamou para dialogar ou comentar se estabamos de acordo con esa cuestión. Todas aquelas medidas que vaian ao pleno sen ningún tipo de diálogo previo non van contar co noso apoio, entendemos que esa non é a forma de traballar que votou a cidadanía e a partir de aí instamos a sentarse a negociar, partindo da base tamén de que o importe das dedicacións nos parece excesivo.

Estarían de acordo con menos importe ou menos dedicacións?

A situación do Concello, con máis de nove millóns de débeda, require que todo o mundo poña da súa parte e entendemos que é mellor sentarse, falalo e consensualo para chegar a un acordo. O importe total ten que ser reducido e o número de dedicacións vai en relación ao importe total, non vas ter xente cobrando do Concello por debaixo dos convenios.

Houbo contactos para negociar este punto?

Si, pero non hai ningún avance por agora.

Por que non quixeron entrar no goberno municipal?

Demos o apoio á investidura en base ao acordo ao que chegamos e inicialmente dixemos que non entrariamos a gobernar, que iamos facer un control do goberno desde fóra. Se ben é certo que houbo conversas porque se nos pediu reiteradamente que formaramos parte, non se deron as circunstancias para que iso fora así e decidimos seguir a idea inicial de traballar por Viveiro desde unha oposición construtiva.

O acordo co PSOE contempla unha longa lista de actuacións que deben estar encamiñadas antes de dous anos. Vena realizable?

Entendemos que o PSOE é un partido suficientemente serio para saber o que firma nos prazos que os firma, se iso se cumpre será moi boa noticia para Viveiro e se non, será o momento de que Por Viveiro tome as decisións oportunas.

Condiciona o futuro do goberno ao cumprimento?

Somos unha forza política que quere o mellor para o noso concello, non temos ningún partido que nos dicte ordes. Viveiro está nun momento de estancamento e todas esas propostas son para mellorar o pobo. Se alguén firma ou se responsabiliza dun documento o lóxico é que o teña que cumprir e se non, ten que asumir as consecuencias de non cumprilo.

Que medidas ve máis urxentes?

A aprobación do Plan Xeral, que está limitando o crecemento de Viveiro en tódolos aspectos e paréceme unha irresponsabilidade por parte da Xunta os paus que se poñen de forma constante para que non sexa aprobado. Neste novo mandato animamos á oposición de Viveiro a que sume e aporte todo o que poida para xestionar ante a Xunta o plan e para que se aprobe canto antes.

Polo visto no pleno do luns, advírtese un mandato complexo.

O mandato empeza con ataques persoais nos plenos entre as portavoces de Bloque e PP que non teñen cabida na política e que non contribúen en nada ao benestar dos veciños nin a mellorar Viveiro. Por Viveiro é unha forza independente que vai reivindicar dos outros tres partidos que teñen representación nas distintas administracións que cumpran co noso concello.