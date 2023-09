Benxa Soto: "No libro propoño retos para ser unha persoa máis forte, máis sa e máis feliz"

Benxa Soto (Viveiro, 1980) é licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e exerce de profesor do ciclo superior de Ensinanza e Animación Sociodeportiva no IES Monte Castelo de Burela, onde fará outra presentación o 6 de outubro.

Que o levou a escribir este libro?

Levo tres anos traballando neste proxecto que comezou como algo a nivel persoal. Levaba tempo recollendo anotacións sobre como vivir mellor, como ser unha persoa máis forte, máis sa, máis feliz, enfermar menos, estar mellor de estado de ánimo... que me levan a un concepto de saúde integral, non estar ben só fisicamente a través do exercicio e a nutrición, senón como descansar mellor e outras cuestións. Estaba recabando información para min, para estar mellor a tódolos niveis, e empecei a explicarlles estas cousas aos alumnos, nos que vin que lles interesaban. Entre eles, amigos e outras persoas animáronme a recoller todo isto nun libro e aí foi como empezou a miña aventura.

De que maneira o fixo?

Foi bastante laborioso porque tiven que facer un traballo bastante amplo de búsqueda de información en diferentes estudos que se están publicando e a maioría deles están en inglés.

Como plasmou toda esta información no libro?

A lectura deste libro non é a típica pasiva, senón que desde o minuto un poño ao lector a andar, ten que ir superando retos que vou plantexando onde vai ter que facer cousas, vai ter que pechar o libro moitas veces para parar e facer a actividade á que o reto para seguir avanzando. Son dez niveis para chegar a ser unha persoa máis sa, máis forte e máis feliz.

Pode poñer algún exemplo destes exercicios prácticos?

Desde conectar coa natureza, expoñerse ao frío e ao sol, actividades de exercicio físico, alimentación, protocolos de descanso... vou propoñer un reto sobre calquera cousa que estea relacionada coa mellora da saúde e o fortalecemento do sistema inmunolóxico. A fase final está enfocada a poñer en orde todo e programar un día, unha semana e 21 días saudables no nivel superior. Vou levando ao lector da man, primeiro explicando o que ten que facer para ser unha persoa máis sa, forte e feliz, e despois poñemos todo en orde a través de retos que vai superando.

Funciona?

Son profesor, traballamos con aprendizaxe por proxectos, por retos, e dinme que é algo que funciona.

A diferenza de outros libros de autoaxuda ou desenvolvemento persoal, este ten unha aplicación práctia desde o minuto un e así interiorízase mellor

En que se diferencia este libro de outros?

Hai moitos libros que se centran en educación física, en nutrición, en durmir mellor, e a min gustaríame ter todo xunto e relacionado, tratei de darlle forma a todo nun mesmo libro e unilo con sacar o máximo potencial, a mellor versión de un mesmo. É unha obligación nosa ir máis alá, intentar estar mellor. A diferenza con outros libros de autoaxuda ou de desenvovemento persoal é que na maioría ti les o libro e unha vez lido aplicas ou non iso que liches e neste aplícalo desde o minuto un porque tes un reto que facer, pasas á acción desde o principio e despois explico o efecto que ten no organismo iso que acabas de facer. Unha vez o explicas, como o fixeches de forma práctica, interiorízalo mellor. É unha conclusión que se me ocorreu por ser profe, relacionar teoría e práctica.

Como foi o proceso ata chegar á publicación?

Ao ser o primeiro libro optei pola autoedición. Contactei cunha empresa que ofrece servizos de corrección e maquetación e cun deseñador gráfico, xa que se inclúen moitas plantillas de excel onde o lector vai ter que facer moito, é un libro moi dinámico, moi activo. Está dispoñible en Amazon en formato físico e dixital.