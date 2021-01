Benquerencia lamenta no poder usar carrozas y sacó a los Reyes en autobús

La localidad de Benquerencia logró mantener su cabalgata de Reyes, que es una de las más antiguas de la Costa lucense, pues data de 1966, junto a la de Vilaronte (Foz, 1964). La asociación cultural y vecinal que organiza esta actividad, que preside José Otero Méndez Cadramón, defiende a capa y espada una iniciativa que este año han tenido que sacar en autobús, debido a que para salir en carrozas como en años precedentes les requerían la homologación y matriculación de dichos vehículos, cuyo coste estiman en unos 4.000 euros.

Las restricciones que lleva aparejada la actual situación sanitaria también han dejado sin caramelos a los niños de la localidad, dado que los Reyes prescindieron asimismo de ese elemento. Sus Majestades recorrieron prácticamente toda la localidad de Benquerencia e incluso ampliaron algo su recorrido al poder avanzar más, debido al empleo del autobús alquilado a uno de los socios del colectivo y en el cual únicamente viajaban cinco personas, los tres Magos, un paje y el conductor.

José Otero piensa que las actividades deben analizarse al detalle, porque "só saen os convivintes á porta da casa. Non entendo como noutros sitios fixeron actos en locais pechados, onde hai máis perigo e para unha cabalgata que discurre ao aire libre con carrozas abertas polos catro costados poñen tantos atrancos, xa que ao facela móbil non congregas xente porque non para, só diminúe a velocidade ao pasar xunto das casas para saúdar aos veciños e que os nenos poidan ver aos Reis".

La asociación se muestra molesta por las medidas establecidas para esta actividad. "Cando fomos ao concello non había permiso de Carreteras nin da Deputación". La alcaldesa, Ana Hermida, indica que "o único que hai é a normativa que fixou a Xunta, como non había contacto nin ocupación da vía e o autobús ía polos camiños, non facía falla permiso". Otero señala que comentó a la regidora su intención y les indicó que "non nos facía falta ningún permiso tal como tiñamos pensado ir".

CON MEDIDAS DE SEGURIDAD. El presidente de la asociación organizadora indica que "alugamos o autocar, que non fixo paradas e pasou despacio onde había casas, e todos os seus ocupantes levaban máscara posta guantes e con distancia, pero tal como se están poñendo as cousas practicamente non se pode facer nada, o que está deixando sen as actividades de toda a vida aos concellos pequenos. Xa o ano pasado houbo problemas, solicítase permiso para cortar a estrada e que se poida circular. A cabalgata sempre se fixo desde o ano 1966".

El colectivo entiende que es necesario un seguro de responsabilidad civil y asegura que el próximo año "haberá que consultar todo isto antes, a ver como está a situación e que solución nos dan. Deste xeito non tivemos problemas, pero hai inconvintes por todos lados".

Las limitaciones de aforo en los locales también impidieron disfrutar este martes pasado de la tradicional chocolatada en el centro social de Benquerencia, que ponía el broche a la cabalgata, porque "non había forma humana de facela cumprindo as normas covid", dice Otero.