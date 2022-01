Ya llovió desde que la SD Burela era un referente en el fútbol provincial e incluso gallego, allá por las décadas de los 80 y los 90. Ahora, instalado desde hace unas cuantas temporadas en Primera Autonómica, el club de A Marosa trata de encontrar una identidad propia con una apuesta absoluta por la juventud y la cantera. El Baby Burela se ha convertido esta temporada en uno de los equipos más jóvenes de su grupo con más del 70 por ciento de la plantilla por debajo de los 21 años, acompañados por algunos veteranos que tratan de inculcar a los chavales los valores que siempre han regido en el club de A Marosa.

Pese a la falta de experiencia, el equipo dirigido por el vivariense Luchi está compitiendo muy bien en el grupo Norte y tiene incluso opciones de meterse entre los cuatro primeros del grupo, aunque para ello tendrá que avanzar al menos un puesto, ya que es quinto, a 5 puntos del Xove Lago, que, precisamente visita A Marosa este fin de semana.

Dentro de la inagotable cantera verde, llama la atención la presencia habitual con el primer equipo de dos jugadores nacidos en el año 2005 y que todavía no han cumplido los 17 años. Yago Martínez e Iván Maseda están gozando de minutos muy significativos e incluso Yago se ha convertido en titular indiscutible para Luchi en el puesto de central. Son los benjamines del Baby Burela 2021-2022.

Tanto Yago como Iván llevan brillando desde hace años en las categorías inferiores, pero fueron reclamados para hacer la pretemporada con la escuadra sénior tras concluir su etapa cadete y han convencido al técnico por su calidad y su desparpajo. Ambos, juveniles de primer año, echan también una mano en el equipo de su categoría cuando el calendario del primer equipo lo facilita o Luchi les da permiso.

Yago Martínez Ramos (Burela, 14-8-2005) recibió la llamada para entrenar con el primer equipo con una mezcla de sorpresa y orgullo. En la pretemporada pudo debutar ya vistiendo la elástica del primer equipo y se ha ganado a pulso seguir contando para el técnico. "Non podo estar máis feliz con esta posibilidade que me están brindando de xogar no primeiro equipo da miña localidade. Síntome coma un privilexiado porque con 16 anos non esperaba ter esta oportunidade tan cedo. Cando fixen a pretemporada contaba poder disputar algún minuto no equipo grande, pero dende logo que non me esperaba xogar tanto e ser titular en moitos partidos", aseguró.

Yago agradece tanto la confianza del entrenador como el apoyo que está recibiendo de los jugadores más veteranos. Pese a ser el más joven de todos los integrantes del vestuario, con un mes menos que su compañero Iván, se siente como uno más de la plantilla y trata de responder con respeto a sus compañeros y compromiso con el equipo. "Dende que cheguei síntome moi arroupado e hai xogadores que están pendentes de botarme unha man sempre, como Jairo. Temos un equipo con bastantes xogadores noviños, pero os veteranos axudan moito" señala Yago, que cada vez se siente más seguro sobre el terreno de juego y nota también la confianza que tiene Luchi en sus condiciones. "É moi bo adestrador, no tempo que levo con el xa aprendín moitas cousas. Ao principio estaba moi enriba para corrixirme e ensinarme, pero pouco a pouco vou mellorando e adaptándome ao que el me pide", asegura.

Luchi está completando el trabajo de formación que hicieron con Yago otros entrenadores, como Javi Ruiz, del que guarda un gran recuerdo. "A etapa de infantís foi moi fermosa, tamén a de alevíns. Lembro que os torneos que iamos xogar a Villaviciosa eran unha festa para nós", relata.

La joya burelesa fue una referencia absoluta en las categorías inferiores, casi siempre jugando como mediocentro, aunque Luchi lo utiliza como central. "Xa xogara de central ás veces, sobre todo na categoría de infantís, aínda que case sempre me puxeron de mediocentro. Gústame máis xogar aí porque teño máis posibilidades de chegar arriba e aínda o fago cando vou cos xuvenís, pero eu adáptome ao que me digan e me manden para axudarlle ao equipo", aseguró.

Lógicamente, a sus 16 años, Yago compagina los estudios con los entrenamientos con el primer equipo y los partidos, tanto con los sénior como con los juveniles. Dice llevarlo con tranquilidad. "Hai 2 anos adestraba 4 días á semana, xa que ía 2 co Lugo e 2 co Burela, así que agora, con 3 adestramentos aínda o levo mellor (risas). Ademais, meus pais apóianme moito para que me sexa máis sinxelo poder estudar e xogar".

Además del fútbol y los estudios, Yago tiene el mismo tipo de vida y aficiones que cualquier chaval de su edad. "Gústame moito escoitar música e quedar cos amigos", señala el joven.

Iván Maseda, otra joya de la generación de 2005

De la prolífica generación en la SD Burela de los nacidos en el año 2005 brilla también Iván Maseda (23-7-2005, O Valadouro), un jugador que se desenvuelve como mediapunta o delantero, pero al que Luchi está colocando en la banda con el primer equipo. Aunque en las últimas semanas está participando menos, ya sabe lo que es ser titular en Primera Autonómica con el equipo sénior, dejando claro que no le pesa la responsabilidad y que va a estar preparado cada que lo reclamen para jugar.

"Para min foi unha sorpresa que me reclamasen, nunca tivera a ocasión nin de adestrar co primeiro equipo e estou desfrutando moito en cada adestramento e en cada partido", señala el joven, que dice sentirse a gusto en cualquier posición del ataque. "Eu xogo onde me poñan, o importante é xogar", sentenció.

Iván agradece, igual que Yago, todo el cuidado de los más veteranos. "O ambiente no vestiario é fantástico, todos nos levamos moi ben sen importar a idade de cada un", aseguró, añadiendo que las enseñanzas de los más expertos "son fundamentais para ir mellorando cousas". En esto también está siendo muy importante Luchi, muy pendiente de sus evoluciones desde el primer entrenamiento al que acudió. "É esixente, pero tamén me axuda moitísimo".

Iván fue uno de los jugadores más destacados en todos los equipos de las categorías inferiores y disfrutó mucho de todos los triunfos conseguidos, aunque reconoce que tiene una espina clavada al no poder conseguir el ascenso a la Liga Galega, ni con los infantiles ni con los cadetes. "Xogamos fases de ascenso e estivemos moi preto do obxectivo de subir, pero ao final non puidemos, é algo que me fastidiou moito", añadió.

Al jugador de la SD Burela no le está costando demasiado compaginar los estudios y el fútbol, e incluso asegura tener tiempo para "ir cos amigos e ver series e pelis cando poido".

Brais Penelo, el tercero más joven del grupo, con 18 años

El tercer benjamín del grupo es Brais Penelo, conocido en el fútbol por su apellido. Se trata de un extremo que ha ido también convocado en algunos partidos del primer equipo, aunque comenzó ya a cursar estudios fuera de Burela y no puede entrenar tanto con el equipo como la mayoría de sus compañeros. Pese a ello, tuvo minutos hace dos semanas ante el Lourenzá.

En corto

ESTRUCTURA

13 equipos

La estructura de la SD Burela 2021-22 está formada por 13 escuadras que abarcan un montón de edades, ya que hay un equipo de veteranos y también uno de iniciación. Los equipos de base son 11, destacando los benjamines, que tienen tres escuadras debido a la cantidad de jugadores de esta edad. Además, hay dos de prebenjamines, dos de alevines, uno de infantiles, uno de cadetes y uno de juveniles. Todos ellos participan en las ligas provinciales.

RESULTADOS

Quiniela interna para los resultados de las categorías de base, sin poner los marcadores

En el informe interno que elabora la directiva de la SD Burela sobre los resultados de sus equipos figura solo 1, X o 2, como si fuera una quiniela para las escuadras de las categorías de base, desde prebenjamines hasta juveniles. Solo se ponen los marcadores de los equipos sénior y veteranos, que compiten en Primera Autonómica y en la Segunda de veteranos.

CLASIFICACIONES

Líderes de sus grupos en las categorías de prebenjamines benjamines y alevines

El trabajo de la cantera burelesa sigue dando frutos y así se puede ver en las diferentes clasificaciones, con casi todos los equipos en la parte alta de sus grupos y sus categorías. Algunos de ellos, como los prebenjamines, benjamines y alevines, ocupan la primera plaza y aspiran a pelear por los títulos provinciales.

Plantilla

Quince jugadores por debajo de los 22 años en el plantel del primer equipo

La plantilla de la SD Burela 2021- 22 es, posiblemente, de las más jóvenes de la historia del club, con 15 jugadores por debajo de los 22 años y solo 4 por encima de los 30. Además de Yago Martínez e Iván, de 16, tampoco llegan a la veintena Brais Penelo (18 años, extremo); Xoel (19 años, mediocentro), Jimmy (19 años, lateral) y Flavio (19 años, portero) La lista de jugadores con 20 años incluye a Jairo Ares (lateral); Saúl (mediapunta); Gómez (central); Antón (extremo), y Yeray (extremo).



Jóvenes con mucho vuelo en el primer equipo

A sus 21 años, Pablo Vila (mediocentro) y Álex Esquerdeiro (lateral o extremo) son ya dos auténticos veteranos del vestuario verde, en el que llevan ya desde su primer año de juveniles. También tienen 21 años Macly (extremo), López (mediapunta) y Valito (mediocentro).



Experiencia en la portería con Kiko y Simón

La media de edad sube por la experiencia en la portería, que encarnan Kiko Mariño, el más veterano del equipo, con sus 36 años, y Simón, que tiene 30. Ambos son los mentores del joven y prometedor Flavio, que acaba de completar su etapa de juveniles. Además de Kiko y Simón los otros dos jugadores que sobrepasan la treintena son el medio Christian y el defensa Morás, que llegó comenzada la temporada para echar una mano.



Miguel Gomes y Jairo, de la generación del 94

Pese a tener solo 27 años, el media punta Miguel Gomes y el delantero Jairo son dos de los futbolistas más veteranos del plantel. Ambos son los únicos que quedan de la generación del 94. 22,2 años Es la media de edad de la plantilla de la SD Burela en esta temporada sumando los 20 jugadores y los dos juveniles que están teniendo minutos. El jugador más veterano es el meta Kiko, con 36 años, y el más joven es el central Yago Martínez, con 16.