Dolores García Caramés: "O benestar dos nosos maiores ten unha importancia capital para nós"

Cada ano o Día do Xubilado é un éxito de participación.

Si, superamos amplamente os 500 participantes. A verdade é que esta celebración é un encontro moi agardado sempre en Cervo. Ademais, é un encontro do que todos desfrutamos moito.

No eido dos maiores este ano o Concello puxo a andar o programa Arruguiñas, en que consiste?

Para o Concello de Cervo o benestar das persoas maiores ten unha importancia capital. Por elo programamos todo tipo de actividades para dinamizar o seu día a día durante todo o ano. Nese marco naceu Arruguiñas a comezos deste ano, que inclúe obradoiros de memoria, talleres terapéuticos, charlas, rutinas de exercicios ou diferentes guateques itinerantes polas parroquias, que está sendo todo un éxito de participación.

A terceira idade xa non é o que era, e os maiores chegan con moito ánimo a este momento da súas vidas. Que ferramentas ten o Concello de cara a promover o envellecemento activo?

Á marxe do proxecto Arruguiñas, durante todo o ano temos unha axenda lúdica-cultural moi ampla. Por exemplo, as escolas deportivas municipais, que contemplan ximnasia de mantemento, ioga ou pilates, e teñen moita participación.

Ademais destas iniciativas, como coida das persoas da terceira idade o Concello?

No Concello apostamos sempre polos servizos públicos e temos un servizo de axuda no fogar xestionado directamente, o que nos permite ter un trato diario e fluído cos usuarios e as súas familias e estar pendentes e dar resposta dun xeito eficiente ás súas demandas, atendendo sempre ao seu benestar.

Como incentiva o Concello a participación activa dos xubilados na vida social e comunitaria?

En Cervo temos unha particularidade que nos diferencia e é o amplo tecido asociativo que hai. A relación do Concello coas asociacións é moi fluída e programamos conxuntamente moitas actividades, como campionatos de tute e parchís, os guateques, diferentes charlas, actividades culturais... A verdade é que non damos moita marxe ao aburrimento (risas).

E no tema da mobilidade, hai algún tipo de actuación para axudar aos maiores?

En todas as obras que executamos no noso municipio temos moi presente o concepto de humanización e accesibilidade. Traballamos nun plan de accesibilidade integral que imos estendendo pouco a pouco a cada recuncho do municipio para facilitar tamén o día a día da veciñanza, e dun xeito moi especial a dos nosos veciños de maior idade.

No que se refire a internet, como facilita aos maiores o acceso as novas tecnoloxías?

O programa Arruguiñas aséntase sobre diferentes piares. Un deles chamámoslle Actívate. Nel os usuarios teñen sesións específicas sobre o uso das novas tecnoloxías, e o manexo do teléfono móbil para as cuestións que son fundamentais no día a día, como as aplicacións de saúde, ou bancarias, por exemplo. Son cursos que me consta que lles resultan moi motivadores.

Mirando cara ao futuro, cal é o obxectivo do goberno municipal para a terceira idade nos próximos anos?

Dende o goberno municipal traballamos co obxectivo de ser o Concello das persoas. Un Concello que se preocupa e ocupa de mellorar o día a días e a calidade de vida dos veciños. E neso centramos o noso quefacer diario. Os nosos maiores sempre ocupan e ocuparán un lugar importantísimo na nosa filosofía de goberno.