Los beneficios de la central que no se construyó en Xove

El anuncio de construcción de una central nuclear en Regodela (Xove), promovida por Unión Fenosa, Electra del Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico con una inversión de 100.000 millones de pesetas, revolucionó la comarca mariñana y, sobre todo, al vecindario de las parroquias de Xuances y Vilachá, pese a la posible creación de 2.000 empleos.

El proyecto no llegó a ejecutarse en parte por la histórica movilización social, pero también porque en 1984 llegó la moratoria nuclear y el gobierno socialista paró la expansión de esa energía. Sin embargo, 46 años después los vecinos del lugar recuerdan que la central que no llegó a existir dejó ganancias en la localidad a cuenta de la venta de buena parte de los terrenos necesarios para su instalación.

Casimiro Pernas Seijo, entonces taxista, oficio que compaginó después con el trabajo en Alúmina, comenta que "puxeron a uns veciños contra outros, porque uns estaban a favor e outros en contra. Moita xente beneficiouse porque compraranlles os terreos e venderan ben, e logo as empresas volveron vendelos todos; outros opoñíanse e non venderon nin lles falaban aos que vendían. Agora está todo a monte, con eucaliptos, e para pastoreo, hai unha granxa de vacas e non se fixo a central".

Este xovense comenta que "se puxesen a central habería máis empresas aquí, ao ter a corrente ao lado habería máis empresas arredor". Su vecino Manolo Lage Pernas le replica "ou non, porque ao lado das nucleares dicían que non se podían poñer empresas".

Casimiro y Manolo. JOSÉ MARÍA ÁLVEZ

Casimiro recuerda que a menudo llevaba en taxi a ingenieros de Aluminio cuando estaban construyendo la fábrica y le decían que "donde hay humo, no hay paro; el paro si que contamina España". Añade que tampoco querían que se construyese la factoría de Alúmina "e hoxe en día ben se deita dela. En Alcoa están cobrando uns bos soldos, alí traballamos xente que non sabíamos ler, ganando coma un mestre sen carreira. Todo é protestar sen saber por que".

Este vecino dice que "a natureza é moi bonita, pero tes que ter un soldo, a natureza non dá de comer, as patacas hai que poñelas". Manolo añade que "a fábrica de Alúmina tamén contamina, pero arredor hai pobo e xente".

Manolo Lage: "Viñeron dos partidos políticos dar charlas e fixéronse marchas contra ela, ben se deitou deles; xuntarase moita xente"

Él recuerda que muchos estaban en contra de la nuclear "porque non era boa, viñeron dos partidos políticos, dar charlas e fixéronse marchas contra ela, ben se deitou deles. A xente estaba moi unida, había moito pobo en contra, xuntarase moita xente dos arredores. Dicían que era unha central vella, que a sacaban doutro sitio para poñer aquí", explica.

José López. JOSÉ MARÍA ÁLVEZ

José López señala que "veu un paisano medir nas fincas, facer sondeos para ver como era o terreo e tamén no mar, querían moita superficie, despois da estrada cadra o mar e ata Vilachá. Falaban de que pagaban a 5 pesos —25 pesetas— o metro cuadrado. O que propoñía iso dixéralle a un veciño que a el íanlle pagar máis". Este vecino apunta que "o pobo estivo revolucionado ao meterse o BNG, formouse unha plataforma para facer marchas, houbera unha manifestación dende Viveiro ata os campos xunto da praia de Esteiro, houbera moita xente, máis de mil persoas", calcula.

El vecino reflexiona: "Dicían que era mala, boa non é. É boa para a enerxía, pero para vivir non. A Alúmina tamén dicían que era mala, pero deu traballo. As centrais dan moito emprego para a construción, pero despois pouco, porque na fábrica de Alúmina empezamos 2.500 e agora quedan menos da metade. E Aluminio parou a semana pasada".

José López: "Os eólicos non dan moito por eles, pero tampouco contaminan tanto, como son movidos polo vento"

El Concello de Muras paga parte de la factura eléctrica a sus vecinos y empresas gracias al canon que compensa la instalación de parques eólicos, pero López piensa que la producción eléctrica no favorecería a la zona, sino que se marcharía fuera, como ocurre con la de los parques eólicos. "Pagaríana a catro perras e quedaríamos sen nada. Os eólicos non dan moito por eles, pero tampouco contaminan tanto como son movidos polo vento", comenta.

Radioactividad

José cree que el paisaje "cambiaría bastante" de instalarse la nuclear y "moitos teríamos que marchar daquí pola radioactividade que ten, máis que Alúmina. Agora xa non creo que a poñan, que están pechando algunhas, iso prexudica á xente nova que non ten onde traballar, pero hai outras cousas sen poñer iso", considera. José destaca que "en Alúmina aínda traballaban uns cuantos do concello, pero aínda podían traballar máis".

Casimiro Pernas: "Os que viven ao lado das centrais por España adiante non se queixan, porque xeran moito emprego"

Mientras, Casimiro indica que "os que viven ao lado das centrais por España adiante non se queixan, porque xeran moito emprego, aínda que din que hai moito cáncer, pero aquí tamén haino e non temos nucleares". Manolo añade que "as fábricas claro que contaminan, pero sen elas non se vive. Fan falta máis empregos". En cuanto a Alcoa, Casimiro asevera que "sempre deu moito diñeiro todos os anos, contribuiu moitísimo, agora non sei, que baixou a produción".

Marisol Fernández: "Dicían que non se podería vivir aquí, pero non sabemos se é verdade porque non chegou a poñerse"

Marisol Fernández Lamelas, también vecina de Xuances, subraya que "dicían que era perigosa e non chegou a poñerse, que non se podería vivir aquí, pero non sabemos se é verdade porque non se puxo, aínda que seguramente xeraría emprego. Se fose como Alcoa era boa cousa, porque deu moitos postos de traballo, aínda que hoxe está fastidiado". Marisol e mailo seu home pensan que "para unhas cousas sería boa e para outras mala".

Marisol Fernández. JOSÉ MARÍA ÁLVEZ

Turismo

El área más costera de la parroquia de Xuances, con las playas de Esteiro y Muiñelo, experimenta desde hace más de una década un auge constructivo. Los vecinos vendieron muchos solares y se edificaron muchas viviendas unifamiliares, parte como segunda residencia, debido al auge del turismo. "Non chegan as vivendas a nada. Este verán aumentou moito a afluencia coas temperaturas tan altas que hai", constata Marisol. Además el paisaje de la costa xovense es de los más preservados de A Mariña.