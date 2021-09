Adrián Ben firma cientos de autógrafos tras una recepción en Viveiro

Decenas de niños esperaban fuera, en la Praza Maior de Viveiro, a que Adrián Ben les firmara unas papeletas que el Concello de Viveiro había preparado para la ocasión. Y la mano le debió quedar dolorida al atleta vivariense, quinto en los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que eran muchísimos los que se acercaron a ver a su ídolo.

Antes, en el salón multiusos, el Concello de Viveiro celebró una recepción al deportista vivariense. La alcaldesa, María Loureiro, además de destacar sus excelentes resultados deportivos, también quiso incidir en otro aspecto. "Debo decirche que non foron os teus grandes éxitos deportivos do que máis se falou, se non de como sempre falas con orgullo de Viveiro, das túas orixes, do lugar do que saíches cando aínda eras máis novo que agora para cumprir os teus sonos", comentó.

Adrián Ben, en su alocución, quiso mandar un mensaje de ánimo a los trabajadores de Vestas: "Dame mucha pena esta situación y os mando todo el ánimo del mundo y ojalá no perdáis vuestro trabajo", dijo. A continuación, señaló que "para mí, no solo los buenos resultados, sino ver todo el apoyo que recibo me hace seguir trabajando y superándome", comentó. Ben recibió un cuadro con el escudo de Viveiro como detalle conmemorativo y una cesta con productos típicos.

SAQUE DE HONOR EN EL ÁNGEL CARRO. El CD Lugo anunció que Adrián Ben se encargará de realizar el saque de honor en el partido de este domingo en el Ángel Carro que enfrentará a los lucenses contra el Real Zaragoza a las 20.15 horas. Se trata de un reconocimiento del club por haber llevado a la provincia "todo lo alto" con su participación en Tokio 2020.