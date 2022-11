El belén de Viveiro ya va tomando forma

Desde hace unas semanas los integrantes de la asociación Amigos do Casco Histórico trabajan intensamente en el montaje del belén a tamaño natural Viveiro ante o berce, que ya tiene fecha de inauguración: el lunes 5 de diciembre. Ese mismo día el Concello procederá al encendido de las luces de Navidad, que ya empezaron a colocar en algunas calles.

Por ahora en el entorno de la iglesia de Santa María destacan las grandes estructuras del nacimiento, que no se limita a representar el pesebre y los Reyes Magos, sino que se complementa con hasta ochenta figuras, puestos de mercado u oficios tradicionales, y que en sus últimas ediciones incluye hasta animales vivos, que son gallinas. "O nacemento está considerado como un dos máis importantes de Galicia e destaca pola súa beleza, pola dimensión das súas pezas, a extensión do conxunto do propio belén e por estar instalado nun enclave histórico-monumental único", afirma la alcaldesa, María Loureiro, que ayer hizo una visita al montaje.

La regidora subraya por otro lado el aliciente que supone este belén para la economía de Viveiro durante la campaña de Navidad. "Supón un dos grandes atractivos turísticos da vila durante o Nadal e, como cada ano, trae novidades que os visitantes terán que descubrir", dice la regidora, pues nunca hay un belén igual cada año.

El belén podrá visitarse hasta el miércoles 11 de enero y se espera que reciba a miles de personas, tanto a nivel particular como en viajes organizados. "Esta iniciativa permítenos alongar a campaña de Nadal, favorecendo o fluxo de visitantes, o comercio e a hostalaría", reconoce la alcaldesa, al tiempo que subraya que la Diputación reconoció a este belén como una de las mejores iniciativas de promoción turística de la provincia, con un galardón en los premios Lugo Cambia ao Turismo. La institución provincial también cofinancia esta instalación, que promueve el Concello de Viveiro a través de la Asociación Amigos do Casco Antigo.

A Trastenda de Nicomedes regresa a la sala del concello

La asociación Proa impulsa una nueva edición del mercado artesano A Trastenda de Nicomedes, que se instalará en la planta baja del consistorio desde el martes 20 de diciembre al miércoles 4 de enero.

Está en marcha la fase de selección de los participantes entre todas las solicitudes presentadas.

Horario

Abrirá por las mañanas de once a dos y por las tardes de cinco a ocho, aunque habrá horarios especiales el 24 y el 31, en que cerrará media hora antes, y el 25 y 1, en que solo abrirá por la tarde de seis a ocho.