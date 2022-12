Un belén renovado en Viveiro

El belén Viveiro ante o Berce ya abrió sus puertas con sus imágenes a tamaño natural en el entorno histórico de la iglesia de Santa María y está listo para recibir miles de visitas esta Navidad.

Las primeras fueron este lunes por la tarde tras una multitudinaria inauguración amenizada por el coro infantil del colegio Lois Tobío y que finalizó con degustación de chocolate con churros, que vino bien para combatir el frío.

Los asiduos saben que en este belén no hay un año igual que otro, pues se reubican o se introducen nuevas construcciones y figuras, y en esta ocasión uno de los cambios más llamativos está en el portal, que aunque mantiene su ubicación "cambió bastante de fisionomía, de aspecto, y hay muchísimos más personajes haciendo la ofrenda", destaca Jesús Atadell, de la asociación Amigos do Casco Histórico, que es la encargada del montaje, a iniciativa del Concello y cofinanciado por la Diputación.

"Siempre hay cambios estructurales, de cosas que cambian de ubicación, como el molino que se fue junto al río. También cambiaron la panadería, el alfarero y la cabalgata de los Reyes, que ahora está en la parte del atrio de Santa María", detalla Atadell, quien también reseña la introducción de "construcciones nuevas y figuras", y estas últimas rondan el centenar. No faltan los animales vivos, las gallinas y conejos que son uno de los grandes focos de atención para los más pequeños.

Jesús Atadell y sus colaboradores llevan mucho tiempo preparando esta instalación, para lo que también tienen que hacer mantenimiento de las figuras, que en su traslado suelen sufrir algún daño. "Siempre hay que reparar lo que se chafa en el transporte, también hubo cosas que se rompieron porque hizo viento el año anterior y otras que no se ubican en el mismo sitio y hay que reconstruirlas", enumera.

En anteriores ediciones, el belén tuvo un circuito único por la situación sanitaria, pero este año ya no hay restricciones y "hay espacios muy abiertos" para que los visitantes estén cómodos.

La alcaldesa, María Loureiro, recuerda que este belén "está considerado como un dos máis importantes de Galicia, tanto pola súa beleza e a dimensión das pezas que o compoñen, como pola extensión do conxunto do propio belén e por estar instalado nun enclave histórico-monumental único", y anima a vecinos y visitantes a disfrutar "do ambiente de Nadal".

El Concello también procedió este lunes al encendido del alumbrado de Navidad. Tras la inauguración del belén, el teatro Pastor Díaz acogió una gala solidaria de magia a cargo de la Asociación de Magos Afeccionados da Mariña (Amam) y a favor de la asociación Saúde Mental A Mariña.