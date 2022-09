Begasa balizará la zona de la ría de Ribadeo en la que falleció un joven

La empresa eléctrica Begasa confirmó el lunes que realizará los cambios que sean necesarios y que indiquen las autoridades que tengan responsabilidad en la materia para señalizar la zona de la desembocadura del río Grande, en Reme, en la que el pasado 28 de agosto falleció el joven David Botín de 22 años tras electrocutarse al aproximarse a la línea de alta tensión que hay en la zona cuando iba a bordo de un bote de vela latina acompañado de otras dos personas que resultaron ilesas. Según constataron fuentes de la empresa ya están trabajando en ver qué señalización sería la más adecuada para esta zona de la ría de Ribadeo, una vez que recibieron una comunicación de Capitanía Marítima de Burela indicándoles que eran ellos los responsables del balizamiento de las zonas sensibles donde se puedan producir descargas, como cables o torretas, en zonas navegables.

Desde Capitanía Marítima también comunicaron al Concello de Ribadeo, y en respuesta al escrito que les remitió el 31 de agosto pidiendo que se señalizaran los puntos de riesgo para la navegación en la ría, este extremo una vez que consultaron la situación a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, que son los responsables de los balizamientos y la señalización marítima en España. Según el criterio de estos dos organismos, y en función de la comunicación emitida por Capitanía, la instalación de una señal marítima del sistema de balizamiento marítimo no es la mejor solución en este caso, ya que no se podría discriminar qué embarcaciones, por su gálibo, podrían navegar con seguridad y cuáles no. Además destacan que la zona en la que se produjo el trágico accidente se encuentra muy alejada de accesos a instalaciones náuticas y rutas de navegación, por lo que el paso a dar en este caso pasa por requerir a la empresa gestora del cableado eléctrico, que es Begasa, la responsabilidad de la señalización de esas zonas.

En su escrito al Concello ribadense, desde Capitanía también explican que desde el momento del accidente se prohibió la navegación a embarcaciones de vela en las proximidades y la desembocadura del río Grande por la peligrosidad que entraña el tendido eléctrico.

El escrito remitido desde el Concello a Capitanía también se remitió al Servizo Provincial de Costas, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta y a Begasa. En este caso fue la alcaldesa en funciones, Mónica Freire, quien envió las misivas. Una vez reincorporado de sus vacaciones, el regidor, Fernando Suárez Barcia, también envió el mismo escrito a la Autoridad Portuaria.

En este sentido el alcalde volvió a insistir ayer en que espera la contestación de todos los organismo implicados "porque xa suman dous incidentes deste tipo, co do rapaz falecido e outro que se rexistrou anteriormente en Abres, e queremos que todas as partes se pronuncien oficialmente para saber a súa resposta".