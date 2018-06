Bea Mateos y Cilene aseguran que el Burela FSF va a la Copa de España "a por todas"

La tercera posición en la Primera División femenina de fútbol sala y la condición de finalista en la Copa Galicia no parecen suficientes para contentar a las jugadoras del Pescados Rubén Burela FSF, que tienen entre ceja y ceja pelear por el título de la Copa de España para poner un brillante colofón a la temporada. Así lo explican dos de las jugadoras más importantes del vestuario naranja, la capitana Bea Mateos y la brasileña Cilene, máxima goleadora y jugadora más regular del equipo. Ambas preparan, junto al resto de sus compañeras, el partido ante el Ourense en el tercer cuarto de final de la competición, que se disputará hasta el domingo en Cádiz.

Avanzar a las semifinales es el primer objetivo del cuadro naranja, que todavía guardan en el recuerdo la eliminación de la pasda campaña, ante el propio Ourense, que después fue campeón. "No es exactamente una revancha, ya que pasó tiempo desde entonces. Tenemos que quedarnos con que este año no han sido capaces de ganarnos en los tres enfrentamientos que hemos tenido, aunque la Copa siempre es diferente a la Liga", señala Bea Mateos.

Tanto la capitana como Cilene asumen que será un encuentro reñido, con la motivación extra de tratarse de un derbi gallego y de la rivalidad entre ambos conjuntos. «Nos concemos muchísimo y siempre tenemos partidos igualados y emocionantes, supongo que será igual», señala Mateos.

El cuadro burelés llega al partido con buenas sensaciones, después del alto nivel mostrado ante el Alcorcón, una inercia que intentarán aprovechar. "Llegamos bien y trataremos de aprovecharlo, pero para ello tenemos que poner todo de nuestra parte, tanto a nivel individual como colectivo», asegura Cilene, que ve a su equipo como favorito. «Para mí el Burela FS siempre es favorito, pero respetando a todo el mundo y sabiendo que será una competición muy igualada en la que hay muchos rivales que pueden pelear por el título; aún así, si estamos a nuestro mejor nivel creo que tendremos muchas opciones",afirmó.

También Bea Mateos reconoce que el triunfo ante el Alcorcón «nos da fuerza, porque es un gran equipo» y pronostica"«partidos muy nivelados" en casi todas las eliminatorias. "Ya se vio en la Liga la igualdad que hay; creo que a diferencia de otros años no hay un favorito único, sino varios y nosotros estamos entre ellos".

La canalización de la presión puede ser determinante en una competición tan corta e intensa como la Copa, algo que tienen en cuenta las jugadoras burelesas. "Estar en el Burela FS conlleva salir a ganar siempre, pero eso no es malo, sino que hace que seas ambiciosa. Tratramos de aislarnos un poco para no generar nerviosismo antes del torneo, pero está claro que la ilusión y la motivación estará a tope", señala Bea Mateos, una opinión que comparte Cilene. "Son tres partidos para dejarlo todo y estamos preparadas e ilusionadas para ello, aunque vamos a ir paso a paso y centrarnos en el Ourense. Yo no hablaría de presión extra, aunque es verdad que al final se recuerdan más las temporadas por los títulos y esta es nuestra oportunidad", afirmó.

El hecho de quedarse tan cerca en la Liga y en la Copa Xunta también es una fuente de motivación en el cuadro naranja. "Hemos competido muy bien, pero si al final no ganamos nada nos quedará un sabor agridulce, así que tomamos la Copa como una oportunidad de ponerle un colofón bueno a la temporada", asegura Cilene.

Más tajante se muestra Bea Mateos, que consideraría «una decepción» no ganar en Cádiz. «Hemos estado ahí en las dos primeras competiciones que hemos jugado, pero queremos rematar la faena. Sabemos que esto es Deporte y que solo un equipo gana, pero nosotros lo vamos a intentar", afirmó la capitana naranja.

El cansancio y la situción de algunas jugadoras, como Tai, que no llegará o Lara, que si lo hace será muy justita, es una de las preocupaciones en el seno del Burela FS. "No sé si llegamos en nuestro mejor momento, ya que tenemos algunas lesionadas y muchas jugadoras con un montón de minutos en las piernas, pero es un torneo corto y lo vamos a dar todo", señala Bea Mateos.

TROFEO KESSARYS. También Cilene confía en que las piernas aguanten un último tirón para jugar tres partidos, ya que ellos significaría que el Burela FSF está en la final. "La Copa es una competición corta e intensa, que exige mucho a nivel físico, pero que nos enctana porque se puede ganar un título en un fin de semana. Trataremos de estar a tope", señala la jugadora, que habló de su nombramiento como mejor jugadora de la temporada, que le hizo recibir el trofeo Kessarys. "Cuando soy feliz puedo desarrollar todo mi juego y eso es lo que está pasando esta temporada. Estoy muy contenta con mi rendimiento individual, por haber sido elegida como la jugadora más regular y por ser la máxima goleadora, pero todo es gracias a mis compañeras, que me permiten sentirme a gusto dentor y fuera de la pista", afirmó.