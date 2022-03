Viajes y recuerdos a bordo de un Ford Fiesta 1.3 Super Sport vivariense

Recién jubilado como funcionario de Servicios Sociales y tras 40 años en Lugo, su Ford Fiesta de juventud reclama en Viveiro alguna atención de chapa. Fiel compañero desde 1982, el de José Manuel López es de los pocos coches que todavía luce el escudo de esta localidad, aunque ruedan muchos de la primera generación. De camino hacia el polígono de Landrove para conocer sus secretos, vemos otro pintado de oscuro, con baca, incansable y perenne en el cruce hacia Naseiro.

Este modelo, práctico y robusto alegró el país en su retorno a la democracia. El propio Henry Ford II quiso bautizarlo con nombre español para competir en el demandado segmento de coches pequeños. Pudo ser peor si le llega a caer el de Pony, como a aquel horroroso modelo primerizo de Hyundai que llegó a España a principios de los 90 basado en el Opel Corsa. "No fue mi primer vehículo porque conduje antes un Seat 124 de segunda mano y no creo que lo venda, lo tengo como mío", dice orgulloso José Manuel del Fiesta 1.3 S Super Sport.

Es la versión más deportiva de un coche que nació como utilitario divertido, económico y con dos volúmenes que se adaptaba a conductores muy diferentes porque además era cómodo, ágil y amplio por dentro. Ideal para principiantes. La carrera de versiones desde su lanzamiento en 1976 con motores gasolina de cuatro cilindros con baja compresión y alta compresión (40 y 45 CV) hasta el actual Fiesta ST de 200 CV o más, a partir de un 1.5 tres cilindros, ha sido larga.

A José Manuel y su esposa Lourdes les traslada a viajes por el noroeste disfrutando del camping con sus dos hijos. Se apañaban con el maletero y un arcón sobre el techo. "Es sencillo y fiable como lo eran otros de su categoría, el R-5 o el 127 pero con detalles como el cuentarrevoluciones, mejores acabados o la tapicería de otra calidad. El motor del Super Sport era el más potente y traía servofreno aunque ahora cuando lo cojo me parece un poco cosita y me recuerda la falta de dirección asistida, que obligaba a hacer brazo para maniobrar en parado", explica. De hecho, esta llamativa versión con franjas laterales en los laterales, la más pintona según la expresión actual, tuvo sus detractores, pues si bien las llantas de 13 pulgadas en medida 185 60 mejoraban mucho su estética y también el agarre, para ir rápido muchos hubieran deseado más frenos, una barra estabilizadora delantera y ya puestos, otra suspensión.

Pero sus propietarios destacaron sobre todo la estabilidad y la salida del motor. José Manuel dice que "tiene mucha fuerza porque el grupo de cambio –la caja es la misma de otros con menos cilindrada, la fabricada por Ford en Burdeos– es muy corto pero a partir de 120 km/h le cuesta subir de velocidad". Si en los hermanos más tranquilos el desarrollo de la 4ª se quedaba largo y apenas era suficiente para llanear, en este no le sacaba todo el potencial motor. Aunque tenía contrapartidas: José Manuel recuerda, le engranaba la 4ª velocidad al salir de Viveiro y no necesitaba bajar a 3ª hasta casi coronar A Gañidoira, en el antiguo curvón de la vieja carretera en Leganitos.

Otra mejora respecto a los básicos para circular por la peligrosa vía eran los faros halógenos Hella con lámparas H-4. Si bien quedaban bastante expuestos en el frontal al aparcar, eran una ayuda importante de noche ya que la iluminación original, como el claxon, nunca fueron el fuerte del Fiesta. "Recuerdo ir detrás de los caballos por la carretera desde A Gañidoira hasta Muras", dice este vivariense que aprecia también de su Fiesta los asientos con resposacabezas (como en la versión más lujosa de acabados, la Ghia) o el aspecto de la carrocería con los aletines, spoiler y faldón, que lo hacían más vistoso respecto al Fiesta L, por ejemplo, el primer coche de quien esto escribe pero que no tenía reposacabezas ni retrovisor derecho, por ejemplo.

Sobre las aventuras vividas a bordo de aquel modelo color azul celeste que para mí era sobre todo un coche urbano, espero escribirles otro día, aprovechando que todavía queda algún Fiesta más en la familia. Conduje desde el más básico de primera generación, a un 1.3 de la tercera y hasta el XR2 turbo, el cual me pareció bastante peligroso, por cierto. La potencia de frenada no casaba con la del motor ni con el chasis.

Como punto fuerte respecto a diseños de hoy en día, la visibilidad de los primeros Fiesta es formidable, gracias la amplia superficie acristalada. Pese a su escasa talla, dentro también había huecos para todo y la capacidad del maletero era muy decente. Los sonidos de su amplio y práctico portón trasero o las dos grandes (y pesadas) puertas han quedado marcadas a fuego en la mente de todos sus propietarios. En este 1.300 Súper Sport la mecánica, salida de la fábrica Ford de Almusafes (Valencia) ha sobrevivido y solo con los años acabó por pedir un cambio de aros con los que lubricar correctamente los cilindros. De reparar un par de toques se ha ocupado Ángel, mecánico y hermano de José Manuel quien abrió nave en el polígono de Viveiro tras larga trayectoria familiar en la automoción como Talleres Castelo.

No se considera un aficionado a los coches pero se crió entre ellos. Su padre, chapista primero con Meitín en aquel taller junto a la Fonte da Area donde llegaron a hacer sus propias carrocerías, se montó en 1962 por su cuenta en Río dos Foles, junto al almacén de tabacos de Tomás Galdo y los garajes de los coches de línea de la empresa Ribadeo. "Toda la vida allí, frente al actual asilo de Betania y al jubilarse le sucederá mi hermano pero en los bajos de Fernando, muy cerca de los juzgados", relata este vivariense nacido hacia San Francisco, en la calle Cervantes, hasta que la familia se mudó a la zona de Santa María.

La elección del Fiesta vino también influida al trabajar su cuñado en la concesión Ford. Llegaron tres Súper Sport a Viveiro en aquel momento sobrevive este en blanco con franjas rojas, para el que aprovecharon piezas de uno desguazado. José Manuel es de los que tiene presente las matrículas de la casa y derredores: "El 124 era un C 88491, el Renault 4 de mi padre un LU 63524..." y modelos que pasaron por el taller de su padre, como el enorme Ford que trajo a Viveiro un emigrado a Cuba, reimplantado en EE UU. "Aquel cupé dorado de dos puertas, con tapicería en color crema y sus enormes medidas de 1,90 por 6 metros lo sacaba cuando venía en verano pero no cabía por ningún lado, siempre estaba rascado y a reparar en el taller. Tenía más chapa en su capó que en todo mi Ford Fiesta". Pero claro, este casi no llegaba a los 800 kilos.

Con el tiempo, los emigrantes en Suiza y Alemania comenzaron a venir con sus Opel y Audi, mezclándose con otros haiga locales que todavía sobrevivía. Eran los tiempos en los que Salgueiro se movía con su Dodge 3.600 en color verde y capota negra.

Y llegaron los rallyes y los cambios de octanajes. José Manuel no recuerda Fiestas como el S 1.100 cc. que preparó Estanislao Reverter en Ourense a base de meterle más carburador, más compresión y cambiarle cuatro cosas como el colector de escape, aparte de la jaula de seguridad. Durante décadas, los han reelaborado de mil maneras hasta brillar en el WRC pero el rally que tiene presente era la Subida a Riobarba, en O Vicedo, donde le llamaron la atención sobre todo un Renault 4-4 preparado con motor del R-8, o los Mini. "Iba a verlo con mi cuñado, que también tenía un Mini, la salida estaba en Las Sirenas, debió ser en el año 1976 y entonces también se atrevían a correr hasta con un Dodge Dart, como el preparado por uno de Lugo, no me lo quiero imaginar en las curvas", rememora.

Después ya se trasladaría a Lugo, donde su Ford Fiesta siguió prestando buenos servicios. Como dormía en la calle, también sufrió algún percance: "Una vez me lo encontré por la mañana con una rueda trasera apoyada en dos ladrillos. Ocurrió durante el Rallye San Froilán de 1984 y supongo que alguien la robó porque la necesitaba para seguir compitiendo, menos mal que el Fiesta traía otra de igual tamaño bajo el piso del maletero". "Nunca me dejó tirado y llegué a viajar con él hasta Lisboa", remarca. Le sirvió a su hijo Pedro para foguearse hasta que le llegó de nuevo el reposo en Viveiro. José Manuel, que supera el metro ochenta y tocaba algo con la cabeza en el techo del Fiesta, tuvo después un Renault 21 y ahora, desde el 2006, conduce un Ford Focus diésel que le ha dado también muy buen resultado.

"El Fiesta no creo que lo venda, lo tengo como mío, una vez quisieron comprármelo pero inconscientemente ya pedí demasiado por él". Su mujer, asiente sobre el cariño que también le profesa al coche de sus años mozos.