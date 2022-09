Una batalla sin tregua ni final

Los cruces de acusaciones entre gobiernos y oposición son algo habitual en todos los mandatos, aunque en algunos municipios son más habituales que en otros. Por lo menos al foco mediático. Foz es uno de esos concellos en los que el cruce de críticas entre el alcalde, Fran Cajoto, y el portavoz del PP, Javier Castiñeira, es más que frecuente desde el inicio del mandato con críticas de uno y respuestas del otro que dejan claras sus diferencias. El último rifirrafe es a cuenta de las licencias de obras.

El portavoz popular denuncia "o enredo, o caos que ten montado o alcalde coas licenzas municipais". "Chegan ao PP queixas de moitísimos veciños que nos trasladan que levan meses esperando polos permisos de obra, que non chegan", asegura, "algúns solicitantes levan meses esperando pola licenza das obras; pretendían executar os traballos durante o verán, pero pasou e seguen sen eses permisos". "É algo que non nos sorprende porque levamos tempo denunciando a falta de tramitación administrativa que se dá baixo a dirección deste equipo de goberno, que é moi pouco executivo, que segue en prácticas despois de tres anos e está falta de dilixencia; é moi pouco áxil", añade Castiñeira.

En este sentido, acusa al gobierno local de no ser capaz "de aproveitar as sinerxias" con la Diputación y usar su servicio de cooperación con los concellos, aunque en este caso también lanza críticas al ente provincial y a la gestión del también socialista José Tomé asegurando que "polo que sabemos este servizo tamén está saturado". "O propio Tomé ten falta de efectivos en cooperación, nunca houbo tan pouca xente para axudar aos concellos e desatascar estes asuntos e, lamentablemente, entre Cajoto e Tomé teñen parado o servizo de Urbanismo", subraya Castiñeira.

Los populares aseguran que lo que ocurre con las licencias de obra "non é unha casualidade, porque igual que pasa con estes permisos, que non se tramitan no tempo adecuado, ocorre co servizo de axuda no fogar, un dos máis importantes que ten o noso concello, e mesmo co contrato da depuración e o saneamento, que leva todo o mandato caducado".

No tardó en reaccionar el alcalde que emitió un comunicado en que califica de "arroutadas electoralistas os exabruptos" del portavoz popular sobre las licencias. "As críticas sen fundamentar e con mentiras non merecen a nosa consideración", afirma, "agora o voceiro popular dispara contra o goberno municipal polos expedientes de urbanismo, pero a realidade é que nos puxemos mans á obra desde o minuto un, suplindo unha baixa médica do técnico encargado de facer os informes cunha acumulación de tarefas con outro concello e coa asistencia da Deputación".

"Atendemos todos os expedientes de urbanismo e aqueles que non son aprobados son por cuestións e criterios técnicos incluídos nos informes. Que non enrede e diga a verdade: neste goberno non nos movemos por intereses particulares", subrayó. A este respecto también incidió el regidor en que tienen que trabajar con un Plan Xeral "aprobado polo goberno local anterior con moitas deficiencias", lo que dificulta construir en suelo calificado como urbano en las parroquias y tiene bloqueadas zonas como Cordido. Asegura que tuvieron que gestionar la legalización de la captación de Cordido y recuerda que Castiñeira intentó bloquear el aparcamiento del cementerio focense "cunha denuncia persoal".