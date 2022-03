El presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, también patrón mayor de Burela y responsable de la federación provincial, incide en la preocupación del sector. "Isto bota chamas, hoxe case chega a un euro, isto é insostible ", subrayó, antes de recordar la reunión urgente solicitada al ministro, porque "así a frota ten que parar, xa perde cartos". En Francia o Italia ya hubo reuniones con ministros del ramo para atajar el alza.

Otero señala que en algunos puntos del Mediterráneo el gasóleo está a 1,03 y 1,04 euros, pues la federación registra cada la semana el precio en 70 lugares. Por ello, les consta que a principios de enero se pagaba a 0,56 y ahora alcanza una media de euro. Añade que algún barco consume más de 2.000 litros al día, tanto los palangreros como los de campañas estacionales, como la del bonito en verano, aún empleando artes selectivas. "É un gasto importante dentro dos custes xerais". dice.

Ante la falta de combustibles alternativos, "algo temos que facer, xa non é cuestión de que facemos para consumir menos, senón de que facemos para seguir saíndo ao mar, pois de parar quedaríamos sen peixe", subraya.

MEDIDAS. Basilio Otero entiende que no hay manera de actuar sobre el precio y apunta a la "condonación temporal dalgún pago, ou adiantar os paros previstos como van facer no Mediterráneo para ter algunha subvención, exencións nas cotas da Seguridade Social ou de Portos, que tamén pagan os armadores dos barcos, porque se paran, á xente parada tes que darlle algunha alternativa ou despídela? Así cobraría o desemprego, pero é peor o remedio que a enfermidade".

El presidente de la federación nacional, entidad que se reunirá este jueves con la secretaria general de Pesca, apuesta por la condonación de algún impuesto. "Hai que tomar algunha decisión antes da fin de semana como non haxa resposta do ministerio, porque a situación así é inviable ". Otero destaca que "nin no 2008 coa crise do combustible estivemos así".

Goyanes: "Non hai forma de repercutir todo isto aos clientes"

Los problemas de costes también se acumulan en todos los servicios indispensables para hacer llegar el pescado a las lonjas y reenviarlo a los mercados. Dado que la flota pesquera española se sostiene básicamente desde la altura y gran altura, con barcos cada vez mayores y con gran consumo energético en caladeros lejanos, el transporte frigorífico por mar o por carretera resulta indispensable, pero también los propios transportistas viven a salto de mata con los precios del gasóleo. Goyanes, una de las empresas especializadas en este tipo de logística y con sede en Outeiro de Rei, ve con preocupación estas conexiones de los puertos irlandeses y escoceses con las lonjas gallegas y cantábricas.

"Non hai forma de repercutirlle aos clientes o incremento de prezos que sufrimos nos combustibles; hoxe (por el lunes) subiunos 15 céntimos e eu xa o estou pagando a 0,70 euros o litro posto con cisterna nas nosas naves dende a refinería da Coruña pero en rutas tan longas tés que repostar no camiño", dice Antonio Goyanes. Entre los distintos países que atraviesa, asegura que las variaciones de precio ya no son relevantes, en todos está caro. Para cualquier camionero, tanto si afronta portes de mil kilómetros como de menos entidad, el encarecimiento del gasóleo cercena la rentabilidad: "E aínda que repercutas algo nas tarifas, non chega a nada, eu prefiro xa non botar a conta", dice este empresario, que tiene 37 camiones dedicados al transporte. Solo él, para transportar pescado fresco, mueve entre 23 y 30 vehículos por semana y cada uno monta un motor de 500 caballos. Aparte están los que surten a las grandes áreas metropolitanas.

Toda la sostenibilidad económica del sistema parece amenazada pues la ‘tormenta perfecta’ también la han visto venir los conserveros, al dispararse los precios de diferentes insumos y materias primas pues, según recogía este lunes Efe, desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco) alertan del encarecimiento del aluminio "cuyo precio se ha incrementado un cien por cien, pero también el de contenedores de carga, que se han encarecido entre un 250 y 600 por ciento, o el precio de la energía, todo lo cual acabará por trasladarse a los centros comerciales y a los bolsillos del consumidor".

Y eso que hace unas semanas se reactivó el llamado tren del pescado, de Renfe Mercancías, una línea entre Algeciras y Marín, de 1.650 kilómetros, para abastecer desde el Mediterráneo el congelado que necesitan las conserveras gallegas, sin que los barcos de Maersk tengan que navegar hasta el norte con los contenedores refrigerados.

AYUDAS E INTERVENCIÓN. En pocos meses la pesca y su cadena de valor puede ver trastocado el relato drásticamente pues si hasta hace un mes se temía la que la Comisión Europea sucumbiera a las presiones de la Organización Mundial de Comercio para eliminar las ayudas al combustible de los barcos, al entender esta que perjudican la sostenibilidad pesquera, ahora con la crisis bélica se podría estar ante el prólogo de la intervención de los gobiernos en el precio de los combustibles para asegurar la viabilidad de las flotas.