Basanta promete trabajo en la Dirección Xeral de Pesca

El nuevo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta Fernández, se muestra agradecido tras su nombramiento por la confianza depositada en él. "As sensacións que teño neste momento, recén nomeado, son por un lado agradecemento pola confianza que a conselleira depositou en min, refrendada polo propio presidente, e tamén pola confianza para desenvolver un traballo que é importante a prol dun sector importante para Galicia, que creo que só pode ser correspondido con agradecemento e, sobre todo con moitísimo traballo e moita dedicación porque ademais o posto requíreo". Basanta sustituye en el puesto a la focense Mercedes Rodríguez Moreda, quien en principio prevé tomarse unos días de descanso antes de decidir su futuro.

Antonio Basanta, natural de Cervo, se declara conocedor de la Consellería do Mar, a la que lleva vinculado una década. "Sei do tempo que leva desenvolver todas as tarefas para afrontar os retos dun departamento que é complexo, que está en constante cambio e que esixe dunha atención e dedicación totalmente absoluta". También se siente "honrado e agradecido por permitirme traballar dende a responsabilidade total nun sector que é a miña vida, a miña paixón, ao que me levo dedicado practicamente en todo momento. É un sector ademais que me viu nacer e medrar e, sobre todo, que me permitiu desenvolverme profesionalmente", asegura.

Además Basanta solo tiene buenas palabras para el equipo de la consellería, al que califica como "unha auténtica familia", amén de considerar "unha sorte poder desenvolver o mesmo, empezando pola propia conselleira. Creo que dende ese traballo conxunto é dende onde podemos afrontar todas estas novas responsabilidades", señala.

Como marinero e integrante de una familia marinera además de persona vinculada a dicho ámbito "só podo ter unha palabra: Grazas, e só agardo estar á altura. Dende logo que por traballo, dedicación, responsabilidade e esforzo non vai quedar, porque creo que é a única maneira de devolver toda esa confianza e de devolverlle ao sector tamén todo aquilo que agarda e necesita para unha época de cambios e incertezas".

Antonio Basanta es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidade de Santiago y máster en Economía Pesquera de la USC. Desde 2015 hasta ahora fue jefe del gabinete de la consellería, antes ejerció como asesor de la Consellería de Medio Ambiente, responsable de relaciones institucionales e internacionales de la de Mar y jefe de gabinete de la Consellería do Medio Rural e do Mar. También fue marinero de pesca y en embarcaciones portuarias.