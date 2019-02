Barreiros xa ten listo o PXOM para a súa aprobación inicial

O Concello de Barreiros ten listo para a súa aprobación inicial o Plan Xeral de Ordenación Municipal, tal e como anunciaron este mércores a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, Alfonso Fuente.

O rexedor barreirense sinalou que: "vimos presentarlle á conselleira o traballo que se ten feito no Plan Xeral, como xa viñemos informando en todo este tempo que se estaba traballando. Evidentemente estábamos pendentes dunha sentencia que podía cambiar algunha cousa. Saíu como esperábamos desde o primeiro momento, e agora toca seguir traballando neste PXOM. Haberá que facer a aprobación inicial xa no vindeiro mandato, tendo en conta que agora xa entramos nunha campaña electoral que é continua ata o día 26 de maio".

A conselleira tamén se referiu ao PXOM: "falamos de presente e de futuro, e de dar seguridade xurídica a nivel urbanístico ás actuacións que se poidan levar a cabo en Barreiros", comentou. "Este equipo de goberno seguiu traballando ao longo dun tempo no que non era doado porque enriba da mesa había unha sentencia e non estaba ditada, pero aínda así teñen agora mesmo o Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado", engadiu. "Agora xa procede á súa aprobación inicial e poñer a Xunta de Galicia a disposición para todo tipo de dúbidas e para axilizar ao máximo posible dentro do que a lei nos ampara. E darlle aos veciños e ás veciñas de Barreiros esa seguridade e esa alegría, que ben merecida a teñen despois dunha serie de anos de parálise onde ninguén gañou".

Ángeles Vázquez e Alfonso Fuente presentaron onte as obras de humanización a realizar nas inmediacións dos colexios. Suporán un investimento de 121.000 euros, dos que a Xunta achegará o 70% e o Concello o 30% restante. Este proxecto contempla a actuación na rúa Manuel Porteiro e nos accesos ao colexio de San Miguel.