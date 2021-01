Barreiros triplica con apoyo ciudadano el presupuesto a personas necesitadas

La iniciativa municipal MáisKmsBarreiros consiguió saldar las previsiones que manejaba el gobierno municipal cuando la convocó con el fin de que la gente que hace deporte habitualmente en Barreiros, pero también aquellos que quieren echar una mano a las familias más necesitadas, puedan hacerlo. Casi 300 personas, concretamente 292, se anotaron para participar y al hacerlo hicieron una aportación de 1.356 euros que, tal y como estaba recogido en el planteamiento de la iniciativa, pasan a ingresar en el presupuesto municipal concretamente en la partida de emergencia social.

Para que ese esfuerzo ciudadano vaya acompañado de un esfuerzo municipal, desde el Concello triplicaron este año esa partida consignando 9.000 euros, triplicándose también los pagos realizados en ese concepto durante este año con respecto al anterior.

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, mostró de forma especial su agradecimiento "a todas as persoas que solidaria, voluntaria e anonimamente contribuíron para que as máis de medio cento de persoas que agora mesmo reciben axuda por parte dos servizos sociais municipais poidan contar con maior orzamento para atender as necesidades vitais básicas".

La regidora recordó que la idea inicial a la hora de realizar esta iniciativa ya surgió del convencimiento que tenían de que "contamos con veciñanza solidaria e disposta a aportar o seu gran de area sen agardar nada a cambio para contribuír a unha sociedade máis xusta e igualitaria" y en ese sentido remarca "o labor de xustiza social que debe desenvolverse desde as administracións públicas, aplicando criterios obxectivos na redistribución da riqueza".

ATENCIONES. Actualmente el departamento de servicios sociales atiende a casi una treintena de familias que agrupan a más de medio centenar de personas, "téndose producido un lixeiro incremento de solicitudes no segundo semestre do ano".

Ante esta situación, Ana Ermida quiso manifestar "o firme compromiso do goberno municipal na atención ás persoas e no acompañamento das familias que poidan precisar de asistencia social, lembrando que as administracións estamos para facilitarlle a vida á xente e garantir a cobertura das necesidades vitais básicas en condicións de igualdade e con criterios xustos e obxectivos".