Barreiros reparte cheques regalo a cambio de andar, correr ou ir en bici

O Concello de Barreiros cambiará quilómetros percorridos a pé ou en bicicleta no municipio entre os días 21 e 31 de decembro por cheques regalo por un valor máximo de 3.000 euros que aportará o Concello. Concretamente, por cada quilómetro aportado por cada participante percibiranse 0,50 euros. A idea do goberno municipal é que logo eses cheques regalo se empreguen nos comercios locais que colaboran no proxecto "e deste xeito cantos máis quilómetros sexan aportados individualmente nas distintas categorías máis oportunidades de conseguir algún destes cheques regalo", explica o concelleiro que organiza a iniciativa, responsable de dinamización e participación veciñal, Dani García.

Esta iniciativa está plantexada desde o goberno municipal de Barreiros coma unha mestura de proba deportiva e apoio ao comercio local.

A proba deportiva concretamente dita consistirá no reto colectivo de sumar un total de 6.000 quilómetros camiñando, correndo ou en bicicleta e para participar nela estará aberta a inscrición entre o 17 e o 27 de decembro. Pódese facer na web https://maiskmsbarreiros.com ou na App oficial, onde tamén se poden consultar as bases da mesma.

LOCAIS COMERCIAIS. No caso dos establecementos comerciais que queiran tomar parte como beneficiarios no uso dos cheques regalo, deberán poñerse en contacto co Concello a través do número de teléfono 680.91.39.04 de luns a venres en horario de nove a dúas polas mañás ou a través do correo electrónico [email protected], antes do 27 de decembro.

A recadación total das inscricións, así como os aportes económicos extra que cadaquén faga de forma voluntaria, destinaranse exclusivamente ao fondo de emerxencia social do Concello de Barreiros (alimentación, roupeiro ou material escolar).

A iniciativa mestura a cada vez meirande afección polo deporte co apoio aos que máis o precisan nunhas datas sempre moi especiais

APOIO DESTACADO. Segundo o concelleiro Dani García, "é unha proba na que, tanto individual como colectivamente, as persoas que participan, á vez que realizan un esforzo físico saudable, súmanse ao apoio económico e dinamizador que o Concello fai a estes sectores tan perxudicados polo covid-19".

Esta é a primeira proba destas características que se fai na comarca da Mariña perante o Nadal e desde o Concello de Barreiros quixeron unir a afección cada vez maior por facer deporte, aínda que sexa de xeito afeccionado, coa axuda aos que peor o pasan.