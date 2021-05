Barreiros quiere saber qué hace con sus albergues

El Concello de Barreiros solicitó a la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo información de las condiciones de inclusión del albergue de San Xusto y el refugio de Gondán, de titularidad municipal, en la Rede de Albergues Públicos de Galicia.

La alcaldesa, Ana Ermida, recuerda que ambas instalaciones permanecen cerradas desde el inicio del estado de alarma en marzo de 2020 "e porén desde a área de turismo, conscientes da importancia do estado no que se atopen as instalacións para a promoción turística do Camiño, iniciáronse os traballos de estudo e valoración do seu estado para incluílas na Rede Pública de Albergues".

Considera necesario que esas infraestructuras sean renovadas y mejoradas "tanto pola calidade do servizo como pola imaxe do Camiño; xa que non só afecta á percepción de Barreiros senón tamén á de Galicia, dada a proxección turística que ten o Camiño de Santiago".

En ese sentido, la inclusión del refugio de Gondán y del albergue de San Xusto en la red pública supondría para Barreiros "un paso adiante na promoción das instalacións e melloraría a xestión das mesmas, homologándose ao mesmo tempo a outras instalacións similares de carácter público".

Ermida explica que para un municipio como el suyo contar con instalaciones para acoger a personas que estén realizando esta ruta de peregrinación a Santiago es "fundamental" teniendo en cuenta que "Barreiros atópase nunha etapa do Camiño longa e de dificultade alta, que vai dende o núcleo urbano de Ribadeo ao de Lourenzá, polo que unha parte das peregrinas e peregrinos demandan dispoñibilidade de aloxamento a medio camiño".

"Ao mesmo tempo, a solicitude de inclusión na rede tamén supón a revisión das condicións das instalacións; de xeito que se garanta o cumprimento das condicións mínimas para albergar establecementos públicos deste tipo", indicó la regidora, quien espera que el Camiño Norte pueda ir recuperando su actividad poco a poco a lo largo del verano, cuando podría suponer un foco turístico importante en este año.