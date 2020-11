Barreiros quiere dar un giro que le ayude a frenar los efectos del cambio climático

El Plan de Acción para o Clima a a Enerxía Sostible que se debatirá este lunes en pleno en Barreiros plantea un futuro para el municipio en el que no escapan a los desafíos ni a afrontar algunos cambios que van más allá de la consabida sustitución de bombillas tradicionales por otras de tecnología led. El gobierno municipal elaboró un proyecto ambicioso y multidisciplinar que contempla medidas en ámbitos muy diferentes. Van desde la creación de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que ya se empezó a crear y que se expandirá en breve, a plantearse muy en serio la obviedad de que algunas zonas del municipio son muy sensibles a unas inundaciones que se espera que aumenten en el futuro.

San Cosme fue una de las primeras localidades en autorizar la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos. No será el último. Los habrá también en el polígono industrial de A Espiñeira para donde ya existe el proyecto de instalación de una electrolinera. Son las nuevas instalaciones en las que ya no se echará gasolina, sino que los coches recargarán las pilas.

Pero con eso solo no será suficiente ante los desafíos que los redactores del Plan de Acción anticipan que el municipio va a tener que afrontar a medio plazo.

La idea fundamental para cualquier concello ante este tipo de problemática es la reducción de emisiones de CO2. Para conseguirlo en Barreiros se planteará la posibilidad de incrementar el uso de las bicicletas y para ello ya hay un proyecto concreto. La alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, explica que tienen ya avanzada la idea de construir una senda para peatones y bicicletas que conecte la localidad de San Cosme con la zona de las playas.

Ana Ermida tiene previsto crear a corto plazo una senda entre San Cosme y las playas para uso de peatones y bicis

Explica que se trata de un proyecto importante porque no solo supone un avance en esta materia ambiental, sino también "en seguridade, porque agora mesmo non hai nin beirarrúa e a xente ten que ir camiñando pola beira da estrada co perigo que iso supón". Ermida comenta que el Concello "xa ten a titularidade de boa parte dos terreos que serían necesarios para ampliar a estrada que hai na actualidade. É da Deputación, pero agardo que nos financien a obra ou ben nola cedan amañada », asevera.

PELIGRO. Una de las partes más extensas del Plan de Acción es la dedicada a los peligros potenciales de las inundaciones, que en el caso de Barreiros anticipan que se concentrarán sobre todo en A Espiñeira y el litoral de San Miguel. Es previsible que el incremento del nivel del mar se manifieste en una erosión y retroceso de la línea de playas "cunha redución da superficie útil total ou un desprazamento das mesmas que dependerá das características específicas de cada unha".

Esto traerá complicaciones con el turismo "porque normalmente os establecemos deste sector atópanse na proximidade costeira".

Pero también plantea problemas con el abastecimiento de agua "producidos pola filtración de grandes caudais de auga do mar dentro da rede". La construcción de la Etap de Celeiro la plantean como fundamental para ayudar a paliar este desafío.