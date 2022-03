Barreiros proyecta mejorar Arealonga enterrando el pedregal al descubierto

El Concello de Barreiros tiene previsto intentar solucionar el problema de las piedras que invaden la playa de Arealonga, en Reinante, hasta el punto de convertirla en un arenal muy incómodo y que perdió una gran cantidad de usuarios por diversas circunstancias, pero también por esta. Así lo anunció la alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, durante la celebración de un pleno en el que se debatió específicamente el proyecto que Costas va a desarrollar en la playa.

Al margen de la recuperación dunar y la disminución de las zonas de hormigón en el paseo marítimo ya adelantadas por este diario, la regidora indicó que también está previsto tratar de llevar arena a la playa para intentar solucionar el problema con las piedras. Ermida contestaba así a una cuestión que le había planteado el portavoz del PP, José Manuel Gómez Puente, que se quejaba de esta cuestión y de que no estuviese incluida en el proyecto de Costas.

Gómez Puente y Ermida se enzarzaron en una discusión a propósito de dicho proyecto que, según el portavoz popular, implicará la pérdida de plazas de aparcamiento porque se va a remodelar la explanada de la zona oeste de la playa, en principio diseñada para el aparcamiento de autobuses.

Pero la alcaldesa le rebatió que, en realidad, "sabe vostede perfectamente que alí non aparcan autobuses, porque o están a facer no bordo da estrada xeral, e é algo que fan desde sempre, co que en realidade non se perde ningunha praza de aparcamento".

También Gómez Puente se quejó de que "desapareza a praciña que hai fronte á Yenka, porque empregábase para distintas cousas como durante o concurso de castelos de area ou para facer diversas actuacións". Ermida también le indicó que esa apreciación tampoco era correcta "porque a praza non desaparece en ningún momento, o que se vai facer é remodelala para que non teña tanto impacto coma neste momento" y le preguntó de forma irónica "se leu o proxecto, que ten 414 páxinas, e aínda que non podo opinar das cuestións técnicas, si que sei interpretar os debuxos que vexo alí". El PP, en todo caso, no se opuso al proyecto y se abstuvo.

SANTO ESTEVO. Otro punto del orden del día del pleno estaba dedicado a autorizar al Concello de Ribadeo a la puesta en marcha de un obradoiro conjunto destinado a especialidades forestales, algo que todos los grupos apoyaron.

Durante una explicación sucinta que ofreció Ana Ermida de las intenciones que tienen pensadas para los participantes en dicho obradoiro, indicó que un proyecto que quieren llevar a cabo es la repoblación de una parcela municipal en las inmediaciones de la zona de Santo Estevo do Ermo en la que tienen previsto crear un bosque autóctono.

Se trata de una zona que se encuentra junto al río en la que el Concello quiere quitar los eucaliptos que hay en este momento para posteriormente realizar esa plantación y así extender ese área tan especial generada en un entorno único.

El Concello sigue reforzando toda la cobertura

Uno de los puntos del orden del día del pleno fue el referido a la cobertura del Plan Concertado de Servizos Sociais, cuestión que defendió la concejala del ramo, la socialista Carmen Veiga. Subrayó que se hace una apuesta decidida por el servicio y dijo que en Axuda no Fogar se invirtieron 741.800 euros y se trabajaron 23.448 horas en 2021.



20,43 euros por hora

Es la cantidad que aportan las arcas municipales al Servicio de Axuda no Fogar, según explicó Carmen Veiga, quien indicó que, por el contrario, la aportación de la Xunta para el funcionamiento de este servicio es de 11 euros por hora.