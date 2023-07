Barreiros prohíbe el uso del agua de la traída para actividades no esenciales

Los concellos de A Mariña empiezan a tomar medidas frente a la escasez de agua y al aumento del consumo que se produce en verano, en parte por la llegada de segundos residentes y visitantes. Si el jueves era O Valadouro el que emitía un bando para pedir a los vecinos que solo utilizasen agua de la traída para necesidades básicas de personas o animales, este viernes fue el gobierno de Barreiros el que publicó otro en el mismo sentido.

La alcaldesa del municipio barreirense, Ana Ermida, atribuye el "importante consumo" que se registra en el municipio estos días a que "a poboación flotante está xa moi por riba do habitual", a que los servicios existentes están "sobredimensionados" y a la escasez de lluvias que se da en los últimos meses. "Estanse a detectar deficiencias no abastecemento de agua a determinados núcleos de poboación, especialmente nas horas de maior consumo", dice el bando, que prohíbe hasta nuevo aviso la utilización de agua potable de la traída municipal "para usos non prioritarios, como regos de xardíns (quedan excluídas as plantacións de alimentos), enchido de piscinas ou similares, limpezas de vehículos ao aire libre e calquera outro uso que non corresponda ás necesidades básicas de persoas ou animais".

El bando también recuerda que el incumplimiento de esta prohibición podrá acarrear "a imposición de sancións tipificadas no artigo 33 da Ordenanza reguladora por uso non autorizado" y que supondrían la facturación del período al triple de la cantidad tarifada, así como, llegado el caso, el corte del suministro sin necesidad de comunicación previa a la persona interesada.

La alcaldesa comenta que tenían el bando preparado desde hace semanas porque hace tiempo que aprecian que hay un consumo mucho más elevado de lo habitual en esta época y que los niveles de las captaciones bajaban.

"Estabamos pendentes da meteoroloxía e de se baixaba o consumo e apelabamos á boa xestión da auga porque hai un consumo moi alto. Temos detectado moito máis que noutras épocas e coincide que hai unha seca moi grande", dice la regidora, que apela a la "conciencia cidadá" para no hacer un mal uso del agua.

Para este sábado se esperan algunas lluvias en la comarca, aunque no suficientes para que se recuperen los manantiales, y este domingo regresa el anticiclón.