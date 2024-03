Barreiros innova cun espazo para falar de saúde a través da música

No Concello de Barreiros as actividades de igualdade son continuas ao logo do ano, "aínda que aproveitamos o 8-M para destacar algunha delas, pero o reforzo é durante todo o ano", asevera a alcaldesa, Ana Ermida, recordando que este ano poñen "o foco na coeducación e na atención sanitaria e educativa en todos os ámbitos".

Un programa que, baixo o lema de +Igualdade, se iniciou este mes cunha xornada de primeiros auxilios nas idades pediátricas destinada ao persoal da escola infantil municipal e do comedor do Ceip San Cosme. "É esencial brindar ao noso persoal as habilidades e coñecementos necesarios para abordar calquera situación de emerxencia que poida xurdir na contorna educativa. Este curso é un paso importante cara á construción dunha contorna máis segura e protectora para as nosas nenas e nenos", destacou a concelleira de Educación e Igualdade, Montse Porteiro.

Unha formación fundamental para poder actuar en casos de emerxencia, á que se sumou outra xornada educativa para o personal da escola infantil centrada na atención temperá de sinais de alarma no desenvolvemento evolutivo das crianzas. Así mesmo, doáronse para a escola infantil contos adaptados ás súas idades e que abordan temas como as emocións, estereotipos de xénero, diversidade, sexualidade e prevención de abusos.

Musicoterapia e saúde

Os máis pequenos e as mulleres son os destinatarios das actividades principais, que teñen lugar mañá, coincidindo co Día Internacional da Muller. Un dos máis significativos é o obradoiro de musicoterapia impartido pola musicóloga e musicoterapeuta María Fuentes, que dará comezo ás once da mañá e para o que aínda poden anotarse as mulleres interesadas chamando ao teléfono 629.66.82.51.

"Ás veces non se entende que vaia só dirixido ás mulleres, pero o rol de coidadoras segue recaendo maioritariamente nelas e ademais temos problemas de saúde específicos", explica a alcaldesa barreirense, sobre unha actividade na que a través da música se posta por traballar o autocoidado. "O que buscamos é crear un espazo no que as mulleres se sintan cómodas e en liberdade para poñer o foco na súa saúde e nos seus problemas que ás veces quedan relegados a un segundo plano, e tamén o sistema de sanitario minimiza ou ignora, polo que se trata de dar ese apoio e de crear redes", aclara Ana Ermida.

Unha novidade á que dende o goberno local tentarán darlle continuidade con diversas sesións dedicadas á saúde das mulleres nas diversas etapas da súa vida, explica a mandataria local, quen anima a toda a comunidade a implicarse nas actividades programadas.

Unha rexedora que estará presente na lectura do manifesto institucional que terá lugar á unha da tarde na Praza do Concello, como parte das actividades pensadas para mañá.

Conciliación

Outra das propostas previstas terá lugar o día 23, cunha nova edición do programa Escola de Familias, impartido pola entidade Disciplina Positiva A Mariña. Uns obradoiros que se impartirán con carácter mensual, "e nos que se abordarán cuestións como a igualdade, o respecto, a diversidade, a identificación e evitación dos abusos, as enfermidades de transmisión sexual, a autoestima e autoconfianza", lembra Montse Porteiro.

Proposta á que se sumará durante a Semana Santa un campamento para nenos para facilitar á conciliación familiar con actividades para os días 25, 26, 27 de marzo e 1 de abril, en horario de nove e media a unha e media da tarde. Un programa gratuíto para o que xa está aberto o prazo de inscrición, que remata o mércores ás dúas.